Mieszkańcy Kanady wystawiają przed domem hokejowe kije. Chcą w ten sposób uczcić pamięć ofiar piątkowego wypadku autokaru, którym podróżowali młodzi zawodnicy Humboldt Broncos.

W drodze na mecz zginęła połowa drużyny juniorów. "Już nigdy ich nie przytulimy" Od piątku Kanada... czytaj dalej » Do wypadku doszło w piątek, gdy młodzi hokeiści i sztab Humboldt Brancos podróżowali autokarem na mecz fazy play off w zachodniej części Kanady. W pojazd uderzyła ciężarówka. Zginęło 15 osób, w tym dziesięciu zawodników i dwóch trenerów, a 14 zostało rannych.

Z drużyny zwanej "mustangami z Humboldt" dumna była cała Kanada, a teraz cała Kanada ją opłakuje i jednoczy się. Mieszkańcy miasteczka składają się na budżet drużyny, grają w niej całe rodzinne pokolenia. Chcą też oddać hołd zmarłym, właśnie poprzez wystawianie przed domem kijów.

Zostawiają na zewnątrz

Akcja rozpoczęła się po tym, jak kanadyjski dziennikarz sportowy Brian Munz zamieścił na Twitterze zdjęcie, nadesłane mu przez przyjaciela, przedstawiające hokejowy kij przed domem i podpisane: "Dziś zostawiam go na zewnątrz. Może się przydać chłopcom... gdziekolwiek są".



Got this text from a friend who I went to high school with in Humboldt.



Inviting you to do the same as we remember and send our thoughts to the #HumboldtBroncos.#PrayersForHumboldt#Broncostrong#Humboldtstrong#theSJHL#TSNHockeypic.twitter.com/HHwZyUZ5KG — Brian Munz (@BrianMunzTSN) April 9, 2018



Swój kij wystawiła m.in. czterokrotna złota medalistka olimpijska Hayley Wickenheiser. "To nie jest byle jaki kij - to mój pierwszy" - napisała.



Part of the journey as a hockey player is the ride to the rink and the ride home, those moments are always a time of anctipation and reflection. Some of the best memories I have is riding the bus in Junior with my teammates. #HumboldtStrong#WeAreAllBroncospic.twitter.com/naeLhVJgNn — John Tavares (@91Tavares) April 10, 2018



15 sticks sitting out for the 15 boys of Humboldt #humboldtstrong#HumboldtBroncospic.twitter.com/kcSf9BtKGI — Darcy Herrfort (@darcyherrfort27) April 9, 2018





Na podobny gest zdecydowały się tysiące internautów w Kanadzie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywki, w których brali udział młodzi hokeiści, zostały wstrzymane do odwołania.