To była jego zima. Kamil Stoch z Pucharem Świata





»

Stoch wygrywa w Trondheim Foto: PAP/EPA Video: PAP/EPA Stoch wygrywa w Trondheim 15.03.2018 | Stoch wygrał w Trondheim i powiększył przewagę w Pucharze Świata. zobacz więcej wideo »

"Kamil, jesteś niesamowity" Foto: PAP/EPA Video: tvn24 "Kamil, jesteś niesamowity" 18. 03 | - Kamil jest w takiej niesamowitej dyspozycji, że dla niego ten rok jest najlepszym - mówił reporterowi TVN24 członek Oficjalnego Fanklubu Kamila Stocha w Proszowicach, odnosząc się do niedzielnego zwycięstwa Polaka, który zdobył Puchar Świata w skokach narciarskich. - Dzisiaj udowodnił, że jest najlepszym sportowcem. Jesteśmy z niego dumni, cieszymy się, że mamy takiego fantastycznego ambasadora - dodał. Wyjaśnił, że Kamil Stoch jest honorowym obywatelem miasta i gminy Proszowice. - Kamil dziękujemy Ci, jesteś niesamowity! - krzyczeli kibice. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kamil Stoch ma doskonały sezon

W Pucharze Świata w skokach wszystko jest już jasne. Kamil Stoch zajął w Vikersund szóste miejsce, wygrał cykl Raw Air, a co najważniejsze zapewnił sobie Kryształową Kulę za sezon 2017/2018. Na norweskim mamucie najlepszy był reprezentant gospodarzy Robert Johansson.

Polak przed indywidualną rywalizacją na największej skoczni świata miał 245 pkt przewagi nad drugim Richardem Freitagiem. Oznaczało to, że aby zapewnić sobie triumf w klasyfikacji końcowej PŚ musiał znaleźć się na podium, lub liczyć, że w najlepszej czwórce konkursu nie będzie niemieckiego wicelidera cyklu.

Przy aktualnej formie Stocha było niemal pewne, że z Kryształowej Kuli będzie mógł cieszyć się już w niedzielę. I tak rzeczywiście się stało. Za tydzień w Planicy w dwóch ostatnich konkursach indywidualnych Polak będzie skakał już bez żadnej presji.

Inni latali dalej

Stoch udźwignął ciężar. Podium Polaków na mamucie Polscy skoczkowie... czytaj dalej » W niedzielę na norweskim mamucie Polak nie dominował tak, jak przyzwyczaił do tego od początku cyklu Raw Air. Na półmetku rywalizacji - po locie na 223 m - sklasyfikowany był na ósmym miejscu. Co ważne, Freitag był za jego plecami. Na tym etapie wiadomo było już, że Kryształową Kulę Stoch ma na wyciągnięcie ręki.

A jak po 15 z 16 skoków wyglądała sytuacja w Raw Air? Tutaj Polak ciągle prowadził, ale jego przewaga nad drugim Robertem Johanssonem zniwelowana została do mniej niż 40 pkt. A to dlatego, że Norweg popisał się fantastyczną próbą na 232 m z niższej belki niż reszta stawki. Dała mu ona drugie miejsce po pierwszej serii. Prowadził jego rodak Andreas Stjernen (239 m).

Poza Stochem do finału wskoczyło jeszcze czterech Polaków. 12. był Piotr Żyła (219,5 m), 17. Stefan Hula (210 m), a Dawid Kubacki (207,5 m) i Jakub Wolny (205,5 m) wspólnie zajmowali 21. lokatę. Maciej Kot (190 m) wylądował na pechowej 31. pozycji.

Formalności dopełnione

W drugim skoku Stoch zachwycił. Lądował na 237 m i otrzymał jedną notę marzeń - 20 pkt za styl. Oczywiście prowadził przed Freitagiem. Formalności zostały dopełnione - Puchar Świata jest jego. Polak został pierwszym zawodnikiem, który wygrał cały cykl po ukończeniu 30 lat.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1243 2. Richard Freitag Niemcy 990

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 925

4. Andreas Wellinger

Niemcy 813

5. Stefan Kraft Austria 741

6. Robert Johansson

Norwegia

740

7. Johann Andre Forfang Norwegia 709

8. Dawid Kubacki

Polska 594 9. Andreas Stjernen

Norwegia

588 10. Marcus Einsebichler Niemcy 557 ... 13. Stefan Hula Polska 401 14. Piotr Żyła Polska 399 21. Maciej Kot Polska 249 36. Jakub Wolny Polska 71 69. Tomasz Pilch Polska 3

Ostatecznie Kamil był szósty. Wygrał Johansson (246 m w drugim skoku) przed Stjernenem i kolejnym Norwegiem Danielem-Andre Tande. Dla Stocha nie ma to wielkiego znaczenia, bo wygrał on też cały cykl Raw Air. Ten rozgrywany był na czterech norweskich skoczniach - w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Była to druga jego edycja, a za zwycięstwo Stoch zgarnął 60 tys. euro.

Jak skończyli pozostali Biało-Czerwoni? Żyła, który w finale poleciał 221 m był 12. Dawid Kubacki za drugim razem poleciał 225 m i skończył 16. Tuż za nim był Stefan Hula (218 m w finale). Swój drugi skok popsuł Wolny (184 m) i skończył 27.

W Raw Air Kubacki zajął 8. miejsce, Hula 13., Żyła 18., Wolny 27., a Kot 32.

Fantastyczny sezon

Dla Stocha to druga Kryształowa Kula w karierze. Pierwszą również wywalczył w sezonie olimpijskim. Cztery lata temu o 108 punktów wyprzedził Słoweńca Petera Prevca. Wtedy najlepszy był w siedmiu konkursach. Teraz na dwie rywalizacje przed końcem ma tyle samo wygranych.

Źródło: PAP/EPA/NED ALLEY Stoch w tym sezonie nie ma sobie równych

Kryształowa Kula to dla Stocha zwieńczenie perfekcyjnej niemal zimy. Nasz skoczek z Zębu w genialnym stylu wygrał Turniej Czterech Skoczni (wygrał wszystkie konkursy), został wicemistrzem świata w lotach i po raz trzeci w karierze wywalczył olimpijskie złoto. Z kolegami z drużyny zdobył też brązowe medale MŚ w lotach i igrzysk w Pjongczangu.

Klasyfikacja końcowa konkursu w Vikersund:

1. Robert Johansson - 444,3 pkt

2. Andreas Stjernen - 438,9

3. Daniel-Andre Tande - 436,6

4. Domen Prevc - 431,3

5. Stefan Kraft - 426,5

6. Kamil Stoch- 425,6

...

12. Piotr Żyła - 395,5

16. Dawid Kubacki - 380,4

17. Stefan Hula - 379,4

27. Jakub Wolny - 339,5