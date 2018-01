Miał trzy zwycięstwa jak Stoch. Sam zrezygnował z decydującego startu





»

Kibice narciarstwa klasycznego na całym świecie zastanawiają się, czy Kamil Stoch wygra wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni. W przeszłości był zawodnik, który podobnie jak Polak wygrał kolejno w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku, ale… do Bischofshofen nie pojechał.

Był sezon 1971/72. Za jedną z największych gwiazd światowych skoków narciarskich uważano wówczas Japończyka Yukio Kasayę. Zawodnik z Sapporo na początku roku uzyskał doskonałą formę i w świetnym stylu wygrał trzy pierwsze konkursy Turnieju Czterech Skoczni. W całym cyklu jednak nie stanął nawet na podium.

Igrzyska najważniejsze

"Stoch jak bezlitosny kiler" Media w Niemczech... czytaj dalej » Kasaya świadomie zrezygnował z decydującego startu w Bischofshofen i wrócił do Japonii. Dlaczego tak się stało? Otóż Japończykom znacznie bardziej niż na wygraniu TCS zależało w 1972 roku na triumfie w igrzyskach olimpijskich, które odbyły się na ich terenie. Przed docelową imprezą urządzili sobie krajowe eliminacje. I to właśnie w nich musiał dobrze wypaść Kasaya, żeby w ogóle dostać się do kadry na igrzyska.



Kwalifikacje nieoczekiwanie rozpoczął słabo, kilkakrotnie zaliczył upadki. Ostatecznie jednak znalazł się w reprezentacji i zdobył na igrzyskach złoty medal na K-70. Na większej skoczni zajął czwarte miejsce, co wielu jego rodaków postrzegało jako klęskę. Nieoczekiwanie złoto wywalczył w tamtych zawodach Polak Wojciech Fortuna.

Źródło: Wikipedia Kasaya trafił nawet na znaczek Kasaya już nigdy później nie stanął przed poważną szansą, by triumfować w Turnieju Czterech Skoczni. Dopiero po 30 latach wszystkie cztery konkursy wygrał Niemiec Sven Hannawald. W sobotę ten historyczny wyczyn będzie mógł powtórzyć Kamil Stoch.

Zawodnicy, którzy wygrali 3. pierwsze konkursy TCS:

Olav Bjoernstad (Norwegia) - 1953/54

Helmuth Recknagel (Niemcy) - 1958/59

Max Bolkart (Niemcy) - 1959/60

Toralf Engan (Norwegia) - 1962/63

Bjoern Wirkola (Norwegia) - 1968/69

Yukio Kasaya (Japonia) - 1971/72

Kazuyoshi Funaki (Japonia) - 1997/98

Sven Hannawald (Niemcy) - 2001/02

Janne Ahonen (Finlandia) - 2004/05

Kamil Stoch (Polska) - 2017/18