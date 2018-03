Stoch: nie ma miejsca na to, by się wylegiwać





Niezwykle dumny, ale też zmęczony był Kamil Stoch po niedzielnym triumfie w Planicy i odebraniu Kryształowej Kuli. - Trudno opisać słowami to, co się dzieje wewnątrz mnie - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24.

Skoczek z Zębu, który wygrał w Planicy pierwszy konkurs indywidualny w piątek, w niedzielę ponownie udowodnił, że był w tym sezonie zdecydowanie najlepszym skoczkiem świata. Po pierwszej serii w której oddał najdłuższy skok - 245 m, wyprzedzał Daniela Andre Tandego (243,5 m) o 14 pkt i trzeciego, jego rodaka Roberta Johanssona (237 m) o 15,2 pkt.

W finale zdobywca Pucharu Świata osiągnął 234,5 m i zapewnił sobie dziewiątą w sezonie wygraną w zawodach pucharowych. Tak udanego pod tym względem cyklu jeszcze nie miał.

Potem odebrał Kryształową Kulę. To drugi taki sukces w karierze 30-letniego Polaka. Wcześniej był najlepszy w także olimpijskim sezonie 2013/14.

Źródło: Grzegorz Momot/PAP Horngacher pogratulował Stochowi

"Wsparcie i siła"

- Trudno opisać słowami to, co się dzieje wewnątrz mnie. Myślę, że to odpowiednie miejsce na to, by podziękować od serca sztabowi szkoleniowemu za ich pracę, serce, poświęcenie. Dziękuję też mojej wspaniałej żonie, za wszystko co dla mnie robi, za jej wyrozumiałość, a także jej wsparcie i siłę, którą mi daje cały czas. Dziękuję mojej rodzinie i kibicom, którzy cały czas jeżdżą za nami - wyliczał polski mistrz.

Źródło: Grzegorz Momot/PAP Stoch z małżonką Ewą

W niedzielę mógł się czuć jakby skakał w Zakopanem czy w Wiśle. Polscy kibice przeważali bowiem w słoweńskiej Planicy. - To jest bardzo pozytywne, gdy możemy dzielić takie chwile wśród tylu naszych rodaków - podkreślił.

Źródło: Grzegorz Momot/PAP Kamil Stoch z Kryształową Kulą

Teraz czas na odpoczynek. - Planów nie ma zbyt konkretnych. Parę dni w domu, trzeba pozałatwiać sprawy, które się namnożyły przez cały sezon. Na tym poziomie nie ma miejsca na to, by się wylegiwać, tylko przez cały rok trzeba utrzymywać koncentrację i być w pełni sportowcem. Mamy tydzień przerwy i już zaczynamy treningi - wyjawił.

"Kolejne wyzwania"

Małą Kryształową Kulę za klasyfikację lotów wywalczył Norweg Andreas Stjernen, który o siedem punktów zdystansował Stocha. W klasyfikacji Pucharu Narodów najlepsi okazali się Norwegowie, przed Niemcami i Biało-Czerwonymi, którzy wygrali ją przed rokiem.



- Zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Cieszę się, że mamy kolejne wyzwania. Tak to byłoby nudno, gdybyśmy wszystko wygrywali - zakończył mistrz z Zębu.

