W piątek w Planicy Kamil Stoch odniósł czwarte zwycięstwo w ostatnich sześciu konkursach Pucharu Świata. Polski skoczek narciarski, choć zapewnił sobie już Kryształową Kulę, nie zamierza zwalniać tempa, a przy okazji dobrze się bawić. - Cieszyłem się dzisiaj lataniem - podkreślił Stoch w rozmowie z reporterem tvn24.

Od zakończenia igrzysk w Pjongczangu skoczek z Zębu prezentuje się bardzo dobrze. Wygrał w Lahti, Lillehammer, Trondheim, zwyciężając w międzyczasie w Raw Air i teraz w Planicy. Triumf w klasyfikacji generalnej PŚ zapewnił sobie jeszcze przed przyjazdem do Słowenii.

"Nie wazon, ale też super!" - napisał na Facebooku Stoch, nawiązując do faktu, że ostatnio kolekcjonował takie szklane nagrody.









Cieszył się lataniem

Wspaniałe loty Stocha. Ma jubileuszowe zwycięstwo Kamil Stoch w... czytaj dalej » - Dzisiaj był bardzo dobry dzień i dobre warunki - mówił po zawodach trzykrotny mistrz olimpijski. - Trochę ten wiatr mieszał, ale na szczęście nie było jakichś bardzo dużych utrudnień czy wypaczonych wyników. Ja skakałem bez myślenia o wygranej, gonieniu kogoś czy bronieniu czegoś. Przyjechałem tu z koncentracją na to, co mam zrobić. A przede wszystkim cieszyłem się dzisiaj lataniem. Co mogę więcej powiedzieć? Super! - podsumował Stoch dla TVN24.

Piątkowe zwycięstwo było jego 30. w karierze. W klasyfikacji wszech czasów nadal zajmuje szóste miejsce, ale od piątego legendarnego Niemca Jensa Weissfloga ma już tylko o trzy triumfy mniej. Wyprzedzają go jeszcze: Austriak Gregor Schlierenzauer - 53 wygrane, Finowie Matti Nykaenen - 46 i Janne Ahonen - 36 oraz Adam Małysz - 39.

Ocena Małysza

Orzeł z Wisły po zawodach także pochwalił Stocha.

- Jeśli jesteś na luzie i zdobyłeś już Kryształową Kulę, to wtedy skoki jeszcze lepiej wychodzą - przyznał Małysz. - On ten drugi skok trafił fajnie, ale sam przyznał, że na rozbiegu nie był pewny, czy skoczy dobrze. Gdzieś tam go zachwiało, poszedł do przodu, potem do tyłu. A przy tych szybkościach na rozbiegu, to każdy delikatny błąd powoduje problemy na progu. Kamil jest jednak w takiej formie, że to mu nie przeszkodziło, żeby wygrać - zakończył dyrektor PZN.

Dla Stocha to była ósma wygrana w tym sezonie, a druga w karierze na tak lubianej przez niego Letalnicy. Poprzednio najlepszy na tym obiekcie był w 2011 roku, w konkursie, którym karierę kończył Małysz.

Źródło: PAP/EPA Trzydziesta wygrana w PŚ Kamila Stocha stała się faktem