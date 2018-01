Stoch zadowolony, ale uspokaja: nerwów na pewno będzie sporo





Kamil Stoch wygrał w czwartek trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Tym samym dwukrotny mistrz olimpijski umocnił się na pozycji lidera cyklu. - Przed ostatnim konkursem trzeba zachować spokój. Aczkolwiek tych nerwów na pewno będzie sporo - przyznał Stoch przed zawodami w Bischofshofen.

Skoczek z Zębu w wielkim stylu wygrał w czwartek w Innsbrucku. Trzy dni wcześniej cieszył się z triumfu w Garmisch-Partenkirchen, a 30 grudnia w Oberstdorfie.

- Staram się oddawać dobre skoki i wykonywać swoje zadania - ocenił spokojnie Stoch. - Cieszę się z tego, co robię. Nie wszystko zawsze zależy ode mnie. Trzeba też mieć trochę szczęścia. Ale przede wszystkim idę na zawody, żeby zrealizować założenia, które mam zadane - stwierdził.

"Skoki na dobrym poziomie"

Stoch odpalił po raz trzeci. Historyczny triumf na wyciągnięcie ręki Kamil Stoch jest... czytaj dalej » Stoch w Innsbrucku prowadził już po pierwszej serii, w której wylądował na 130. metrze. W finale miał najlepszą próbę, osiągnął odległość 128,5 m i zapewnił sobie trzecią wygraną w tegorocznej edycji TCS.

- Z tego, co sądzą trenerzy, to nigdy nie ma perfekcyjnego skoku i zawsze jest coś, co można zrobić lepiej - zauważył 30-letni zawodnik. - Cieszę się z tego, co mam teraz. Jestem zadowolony z tych skoków, które oddaję, bo one są naprawdę na dobrym poziomie. Dają mi one naprawdę dużo radości i satysfakcji. A także takie poczucie, że wszystko jest na dobrej drodze - ocenił.

"Poczucie solidarności"

Lider polskiej kadry doskonale poradził sobie z trudną, deszczową pogodą, która panowała podczas zawodów w Innsbrucku.

- Każdy miał takie same warunki. Przecież nikt nie włącza przycisku, żeby mi przeszkodzić. Każdy sobie musiał radzić z pogodą. Skakało mi się dobrze. Nie czułem, żeby gdzieś przytrzymywało, czy żeby tory były wolniejsze - analizował skoczek.

Źródło: PAP/EPA Koledzy z kadry czekali na Stocha z gratulacjami

Po czwartkowej wygranej na Stocha w deszczu czekała cała polska drużyna. Wszyscy chcieli pogratulować mu sukcesu.

Wielu było krok od rekordu. Stoch może tego dokonać Kamil Stoch jest... czytaj dalej » - To zawsze są piękne momenty - ucieszył się mistrz olimpijski z Soczi. - Kiedy ja mam okazję, to staram się także czekać na kolegów, którzy są wyżej ode mnie po pierwszej serii. To daje poczucie takiej solidarności i wsparcia. Każdy z nas może osiągnąć super wynik i nie wiadomo, kiedy się to stanie. Wszyscy na to ciężko pracujemy - wyjaśnił.

"Zachować spokój"

Jeśli Stoch zwycięży w sobotę w Bischofshofen, zostanie drugim zawodnikiem w historii - po Svenie Hannawaldzie - który wygrał wszystkie cztery konkursy TCS w jednym sezonie. Niemiec dokonał tej sztuki w 2002 roku. Wielki wyczyn jest o krok...

- Przed ostatnim konkursem trzeba zachować spokój - uspokoił emocje Stoch. - Myślę, że tutaj nie ma się co stresować, bo to nie ma sensu i mi w niczym nie pomoże. Aczkolwiek tych nerwów na pewno będzie sporo. Postaram się ze wszystkich sił zrobić tyle, ile będę w stanie. Oddam takie skoki, na jakie będzie mnie stać i zobaczymy, co się wydarzy - zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami.