Stoch już skacze. "Widzę możliwości rozwoju"





Trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch, a także pozostali kadrowicze, w pocie czoła szykują się do kolejnego sezonu na zgrupowaniu w Szczyrku. - W dalszym ciągu chcę osiągać coraz więcej - stwierdził najlepszy polski skoczek.

Kadra od niemal miesiąca wykuwa formę na kolejny zimowy sezon. Aktualnie Biało-Czerwoni ćwiczą na zgrupowaniu w Szczyrku. Dopiero tutaj oddali swoje pierwsze przedsezonowe skoki.



- Z poziomu, który osiągnąłem, ciężko jeszcze coś wyciągnąć, udoskonalić. W dalszym ciągu chcę osiągać coraz więcej. Widzę w sobie możliwości rozwoju oraz elementy techniczne, które mogę jeszcze dopracować - podkreślił Stoch.

Zmiany w treningu

Skoczek z Zębu w poprzednim sezonie wygrał niemal wszystko. Na igrzyskach w Pjongczangu został po raz trzeci w karierze mistrzem olimpijskim, zwyciężył w Pucharze Świata oraz w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni.

Mimo sukcesów, 30-letni Stoch dostrzega jednak elementy do poprawy. I tak w okresie przygotowawczym zwróci szczególną uwagę na układ rąk w powietrzu oraz pozycję najazdową. Warunki są, bo krajowe obiekty pozwalają na letnie treningi i skoczkowie nie muszą jeździć kilkaset kilometrów za granicę.

"To nie kalka"

- Na pewno obecne przygotowania to nie jest kalka tych z ubiegłego roku. Zawsze trzeba coś zmieniać, udoskonalić. Musimy się rozwijać, a co za tym idzie trzeba wprowadzać zmiany w treningu. Te zmiany nie są jednak duże - wyjaśnił Stoch.



Skoczkowie podczas zgrupowania w Szczyrku korzystają nie tylko z kompleksu skoczni Skalite, ale także z obiektu w Wiśle-Malince.



- To dobry kompleks, zwłaszcza do treningów, bo te skocznie są bardzo wymagające technicznie. Przy tym dają one przyjemność skakania - ocenił Stoch.



Będzie kibicował Polsce i Liverpoolowi

W czwartek plany kadrowiczom pokrzyżowała pogoda. Pierwotnie zaplanowany był trening na normalnej skoczni w Szczyrku (HS 106), ale ze względu na wiatr zawodnicy musieli skakać na średniej (HS 77).



- To dobrze, że teraz mamy taką różnorodność obiektów - zauważył Stoch. - Zmiana nawet 15 minut przed zajęciami nie stanowi problemu, a przyzwyczaja do korygowania planów. Przecież w trakcie rywalizacji w Pucharze Świata też nieraz kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów dowiadujemy się o jakichś korektach - powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.



Stoch przyznał, że będzie oglądał i kibicował Biało-Czerwonym na mistrzostwach świata w Rosji. Ale na razie z niecierpliwością czeka na finał Ligi Mistrzów Liverpool - Real (26 maja). Będzie ściskał kciuki za The Reds, bo od lat jest ich kibicem. Miał jechać na mecz do Kijowa, ale - jak przyznał - ostatecznie "niestety obejrzy spotkanie w telewizji".