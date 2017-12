K2 czeka na Polaków. "Wróćcie cali i zdrowi"





Na Księżycu ktoś już kiedyś był. Na szczycie K2 zimą jeszcze nikt. Takie słowa padły tuż przed wylotem polskiej ekipy na wyprawę, która może przejść do historii.

Śmiałków jest 13, dowodzi nimi blisko 68-letni Krzysztof Wielicki, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. - Mam wspaniały zespół, najwybitniejszych himalaistów, zrobię wszystko, żeby każdy z nas wrócił, bo to najważniejsze - zapewnił.

"Polacy zawsze mieli pod górę"

"Polacy zawsze mieli pod górę"

8611 m n.p.m - tam znajduje się wierzchołek K2, drugiej co do wysokości góry świata. - Czujemy przed nią wielką pokorę, wiemy, że nie będzie łatwo. Polacy zawsze mieli pod górę, zajmowali się sprawami trudnymi, a nie łatwymi - mówił Wielicki.



Powodzenia swoim kolegom życzył prezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik, też gigant tego sportu. - Normalnie, po ludzku, życzę udanej wyprawy. I sukcesu. Wróćcie cali i zdrowi. Cała Polska i całe środowisko wspinaczkowe będzie trzymało za was kciuki - oznajmił.



Jednym z członków wyprawy jest Adam Bielecki. Już wcześniej, przed świętami, na antenie TVN24 opowiadał o czekającym ich wyzwaniu. - K2 to góra przepiękna - przekonywał. - Przepiękna ze względu na swój kształt, który oznacza, że nie można na nią wejść, tylko trzeba się wspinać. Leży w paśmie Karakorum, gdzie panują surowsze warunki niż w Himalajach. Trudna technicznie, słynąca ze złej pogody. Bardzo silny wiatr potęguje odczuwanie niskich temperatur, na wierzchołku zimą średnio jest - 40, -45 stopni Celsjusza. My przy takiej wichurze oczywiście nie będziemy atakować, zaczekamy na okna pogodowe.



Mówił też o rozłące z najbliższymi, naprawdę długiej. - Przeraża mnie to, bo spędzimy tam mniej więcej trzy miesiące. Na szczęście dzisiejsza technologia umożliwia komunikację - stwierdził Bielecki.