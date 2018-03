Problemy Kowalczyk. "Ikona biegów narciarskich nie wystartuje w naszych zawodach"





Foto: Grzegorz Momot / PAP | Video: PAP/Grzegoez Momot Justyna Kowalczyk ma na koncie pięć medali olimpijskich

Justyna Kowalczyk zrezygnowała ze startu w 94. edycji szwedzkiego 90-kilometrowego narciarskiego Biegu Wazów, który rozegrany zostanie w niedzielę. W 2015 roku Polka, startując po raz pierwszy, wygrała te legendarne zawody.

"No to lecimy dalej". Polacy wracają na ulubioną skocznię Na igrzyska do... czitaj dalej » Wiadomość potwierdził fiński biegacz Heli Heiskanen z jej zespołu Team Trantino Robinson Trainer na łamach fińskiej gazety "Kestavyysurheilu" zaznaczając, że przyczyną absencji są problemy żołądkowe.

Ucieczka przyszłego króla

"Ikona tej imprezy i biegów narciarskich nie wystartuje w naszych legendarnych zawodach, które w tak imponującym stylu wygrała w 2015 roku" - skomentował szwedzki dziennik "Expressen".



Bieg Wazów jest najstarszym, najdłuższym i największym na świecie maratonem narciarskim, rozgrywanym w Szwecji od 1922 roku. Rozpoczyna się w miejscowości Saelen, a kończy po 90 kilometrach w Mora. To historyczna trasa - arena wydarzeń z 1521 roku, kiedy to podczas wojny duńsko-szwedzkiej przyszły król Szwecji Gustaw Waza ucieczką na nartach do Norwegii uratował życie.