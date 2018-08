Odzyska zgubione olimpijskie złoto. Pomógł wykrywacz metalu





Mistrz olimpijski z Pjongczangu w curlingu Amerykanin John Landsteiner odzyska zagubiony w połowie lipca na plaży w aglomeracji Los Angeles złoty medal. Został znaleziony przypadkowo, przez mieszkańca Kalifornii, dzięki wykrywaczowi metalu.

Fortuna za przekroczenie prędkości Fiński hokeista... czytaj dalej » Mieszkający w Duluth w stanie Minnesota mistrz olimpijski gościł w Kalifornii na zaproszenie jednej ze znanych stacji telewizyjnych w połowie lipca. Ostatniego dnia pobytu udał się wieczorem z żoną na plażę w Huntington i tam zgubił medal.

Osobiście podziękuje znalazcy

Próba poszukiwania w ciemnościach oraz skorzystanie z pomocy firmy zajmującej się rzeczami zaginionymi nie przynosiły skutku. Do czasu.



Leon Jones zawitał na plażę z wykrywaczem metalu. Jones nie wiedział nic o zgubie, ale sam zamieścił informację o znalezieniu krążka w internecie.



"Najfajniejszą rzeczą w tej całej sprawie jest uczciwość Leona, to, że chciał mnie znaleźć i zwrócić to, co znalazł. Medal codziennie przypominał mi o tym, czego dokonaliśmy. Nie zabierałem go często z domu, bo jest duży, ale w Kalifornii chciałem go pokazać" - wyznał Landsteiner portalowi twincities.com.



Mistrz zapowiedział już, że przyleci do Los Angeles i osobiście podziękuje znalazcy, który marzy o uściśnięciu dłoni sportowca. Podaruje także Jonesowi limitowany zestaw olimpijski z autografami całego zespołu.



Amerykanie po raz pierwszy w historii zdobyli złoto w tej dyscyplinie, pokonując w finale Szwecję 10:7. Do tej pory mieli jedynie brąz męskiej ekipy z Turynu z 2006 roku.