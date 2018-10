Kończy karierę trzeci raz. Ahonen obiecał, że więcej nie skoczy





Foto: DANIEL KOPATSCH/PAP/EPA | Video: Wikipedia, Flickr Janne Ahonen kończy karierę

Ze sportem kończył dwukrotnie, ale tym razem to ma być ostateczna decyzja. Janne Ahonen, jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii, ogłosił, że nadszedł jego czas.

- Potwierdzam, że moja zawodowa kariera się skończyła. Pewnie szczególnie ucieszy to moich krytyków, którzy ostatnio wstydzili się moich występów - nie bez złośliwości zapowiedział na łamach fińskiego dziennika "Ilta-Sanomat" 41-letni Ahonen.



Dodał, że na skocznię nigdy nie przestanie chodzić, ale na pewno już nie skoczy w konkursach Pucharu Świata.



Fin karierę kończył już w 2008 i w 2011 roku. Tłumaczył się wypaleniem. Długo w swoim postanowieniu nie wytrzymywał. Ostatni raz zawziął się przed igrzyskami w Soczi, bo celował w olimpijski medal. Nic z tego nie wyszło.



Od tamtej pory już nie wrócił do formy sprzed lat, więcej - nawet się do niej nie zbliżył.



W swoim CV ma dwa olimpijskie medale, ale nie złote. Był na siedmiu igrzyskach, pięć razy zostawał mistrzem świata i sięgnął po dwie Kryształowe Kule dla najlepszego skoczka sezonu. W sumie wygrał 36 konkursów Pucharu Świata, 108 razy stawał na podium.

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Ahonen tym razem miał podjąć ostateczną decyzję

Nie wylewał za kołnierz

Ale Ahonen słynął nie tylko dalekimi skokami. Nie wylewał za kołnierz, a pić potrafił, nawet w przeddzień konkursu. Jak w Planicy w 2005 r. Na słoweńskim mamucie był blisko rekordu świata w odległości oddanego skoku, ale odleciał tak daleko (240 m), że o bezpiecznym lądowaniu nie było mowy. Upadł i potrzebna była interwencja sanitariuszy. – Kiedy do mnie podbiegli, próbowałem ich odpędzić. Odmówiłem też odwiezienia do szpitala, bo obawiałem się badania krwi. Nie chciałem, żeby ktoś się dowiedział, ile mam promili – szokował w swoich wspomnieniach.



Dzień przed zawodami ponoć wypił z kolegami z reprezentacji skrzynkę piwa. Tak na dobry początek. Później wszyscy poszli w miasto.