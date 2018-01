Jan Ziobro rzuca skoki. "Wielu ludzi chce mnie zniszczyć"





Jan Ziobro, brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie z 2015 roku, niespodziewanie postanowił zawiesić karierę skoczka narciarskiego. - Wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć - powiedział 26-letni zawodnik WKS Zakopane.

- Podjąłem decyzję o zawieszeniu kariery. Jej kontynuowanie nie ma sensu. Wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć jako zawodnika. Jestem pomijany i poniżany. To jest skandal - powiedział w emocjonalnym wystąpieniu. Nagranie opublikował w piątek wieczorem w mediach społecznościowych.

"Są równi i równiejsi"

Rozgoryczony zawodnik wytłumaczył, że ostatnio dobrze skakał na zgrupowaniu w Zakopanem, ale mimo to nie otrzymał powołania na zawody Pucharu Kontynentalnego, drugiej ligi w skokach.

- W kadrze są równi i równiejsi. Nie jestem w stanie zaakceptować takiej sytuacji. Żegnam się ze skokami narciarskimi i dziękuję kibicom. Przez ostatnie dwa lata dotknęło mnie wiele sytuacji. Muszę odpocząć i ochłonąć - dodał Ziobro.

Małysz zaprzecza

Sprawą zaskoczony był m.in. Adam Małysz. - Był taki okres, że Janek w ogóle nie przyjeżdżał na zgrupowania, bo obraził się na trenera Stefana Horngachera za to, że ten nie widział go w kadrze A. W ogóle wtedy nie trenował. Dzwoniłem do niego i pytałem, co się dzieje. Gdyby rzeczywiście Janek skakał dobrze, to pewnie pojechałby nawet na Puchar Świata. Nikt by go nie dyskryminował - powiedział w rozmowie z portalem onet.sport.pl dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego.



Ziobro błysnął w grudniu 2013 roku, kiedy na skoczni w Engelbergu odniósł pierwsze i jak na razie jedyne zwycięstwo w Pucharze Świata. Dwa lata później z drużyną zdobył brązowy medal mistrzostw świata w Falun. Później już tak różowo nie było.



Zawodnik WKS Zakopane w maju ubiegłego roku decyzją Horngachera nie znalazł się w kadrze A na sezon 2017/18. Już wówczas skoczek zastanawiał się nad zakończeniem kariery. Obecność w kadrze B była mu nie w smak. Jak twierdzą w PZN, bez podania powodów opuszczał jej zgrupowania. Pomimo widnienia na liście startowej nie wystąpił także w mistrzostwach Polski w Wiśle, które tradycyjnie odbyły się w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.