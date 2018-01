- Kamil nie jest sam. Ma wokół siebie bardzo doświadczonych ludzi i całą drużynę - tak w "Faktach po Faktach" TVN24 Jakub Kot, były skoczek narciarski, komentował sukces Kamila Stocha podczas Turnieju Czterech Skoczni. W jego ocenie lider polskiej drużyny jest w wyśmienitej formie, a na miesiąc przed igrzyskami w Pjongczangu może liczyć na mocne wsparcie.

Tegoroczny Turniej Czterech Skoczni jest szczególnie szczęśliwy dla Polaków. Kamil Stoch wygrał wszystkie cztery konkursy w prestiżowej rywalizacji, wyrównując tym samym rekord Svena Hannavalda. Ponadto najlepszy polski skoczek wygrał w całym TCS po raz drugi z rządu.

Tak Polacy świętowali sukces Stocha. "Jest orzeł i zimne piwko" Reprezentacja... czytaj dalej » Wygrana w czterech ostatnich konkursach przyniosła mu również prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polscy kibice mocno trzymają kciuki za Stocha i jego kolegów, którzy za ponad miesiąc będą rywalizować o olimpijskie medale podczas zimowych igrzysk w koreańskim Pjongczangu.

Na belce "w głowie się kotłuje"

Oczekiwania fanów stara się studzić Jakub Kot, były skoczek narciarski. - Trzeba tą formę utrzymać, bo przed igrzyskami mami jeszcze mistrzostwa świata w lotach - wskazuje. Nie ukrywał, że w tak nieprzewidywalnym sporcie presja stanowi szczególną przeszkodę.

- W głowie się kotłuje, to jest presja ogromna. Szczególnie, jak siedzi się na belce, jak Kamil, i wie, że tym skokiem może przejść do historii lub nie - podkreślił Kot.

Oglądaj "Presja na belce jest ogromna"

Zdaniem medalisty młodzieżowych Mistrzostw Świata to nie nogi czy mięśnie dla skoczka są decydujące. - Najważniejsza jest głowa, bo nią można wszystko wygrać albo przegrać. Taka psychika charakteryzuje najlepszych zawodników, tak jak Małysz i Stoch radzą sobie z presją - dodał.

Były skoczek podkreślił rolę odpoczynku, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego, jak zadeklarował, kiedy po TCS do domu wróci jego brat Maciej, również skoczek pierwszej kadry, nie będzie zaprzątał mu głowy wspomnieniami z ostatnich konkursów.

- To była mordercza impreza dla skoczków. Oni teraz potrzebują odpocząć, także psychicznie, i muszą teraz rozluzlować. Ja nie jestem od tego, żeby Maćka wypytywać "dlaczego", bo to go będzie jeszcze bardziej męczyć - skomentował Jakub Kot. Jest przekonany, że na jego młodszego o rok brata "jeszcze przyjdzie moment w tym sezonie".

"Na sukces pracuje cały sztab"

Były skoczek podkreślił jak dużą rolę w polskiej reprezentacji pełni cały sztab. - Wokół trenera jest bardzo wiele osób, którzy smarują narty, przygotowują kombinezony, analizują próby na wideo, wykonują badania. To nie jest tylko jeden skoczek i jeden trener. To cała grupa zawodników, gdzie jest bardzo fajna atmosfera - zapewnił Kot.

Małysz szczęśliwy. "Trener Horngacher śpiewał polski hymn" W reprezentacji... czytaj dalej » Przy okazji podkreślił, że Stoch może liczyć na wsparcie pozostałych mocnych zawodników z kadry. Kot nawet nie wyklucza, że ktoś z pozostałych polskich skoczków może pokusić się o olimpijski medal w rywalizacji indywidualnej.

Fani skoków narciarskich często podkreślają, że nie byłoby sukcesów Stocha, gdyby nie kariera Małysza. Zupełnie innego zdania był Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego dziennika "Rzeczpospolita" i gość "Faktów po Faktach".

- To sprawiła mądra polityka i strategiczny sponsor, który wdrożył program szukania następców mistrza i nie było dziury po Małyszu - komentował Żukowski.

Dziennikarz sportowy ma nadzieje, że stopniowo rosnący prestiż skoków i wzrost finansowania tej konkurencji, spowoduje wzrost zainteresowania całego narciarstwa w Polsce.