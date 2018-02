Worka medali nie będzie. Skoczkowie największą nadzieją





Sześć medali w Vancouver i sześć, w tym aż cztery złote, w Soczi. Z dwóch ostatnich zimowych igrzysk Polacy wracali z wynikami ponad stan. Gdyby tyle udało się zdobyć w Pjonczangu, można będzie mówić o sukcesie.

Zarówno osiem, jak i cztery lata temu Polacy sięgali po krążki w tych samych dyscyplinach. Po dwa zostały wyskakane - dwa srebra Adama Małysza w Kanadzie i dwa złota Kamila Stocha w Rosji, a resztę zapewniali Justyna Kowalczyk i panczeniści.

Śniadanie z premierem, później ślubowali. Skoczkowie gotowi na igrzyska - Jesteście naszą... czytaj dalej » Biegaczka z Kasiny Wielkiej w 2010 roku zapewniła sobie medale we wszystkich kolorach, a dorobek tamtych igrzysk uzupełnił brąz drużyny łyżwiarzy szybkich. W Soczi Kowalczyk zdobyła złoto, podobnie jak Zbigniew Bródka. Kolejne srebro i brąz to wyczyny drużyn na torach do panczenów.

Na rozpoczynające się 9 lutego igrzyska do Korei Południowej udało się 62 polskich sportowców. To więcej niż na poprzednich imprezach, ale wydaje się, że szans na medale jest tym razem mniej.

Stoch broni tytułu

Głodni sukcesu polscy kibice śledzić powinni przede wszystkim poczynania skoczków. Ci do Azji lecą z wielkimi apetytami, choć sami głośno o tym mówić nie chcą. Stoch jak mantrę powtarza sztampę o "dobrej pracy i radości ze skakania". Zawodnicy Stefan Horngachera nie chcą pompować balonika, ale swoich fanów do sukcesu już przyzwyczaili.



Stoch będzie w Korei bronił dwóch tytułów. Wystartuje jako lider Pucharu Świata, który już w tym sezonie dokonał rzeczy nieprawdopodobnej - jako drugi zawodnik w historii wygrał wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Brak jego medalu w którymś z konkursów indywidualnych byłby rozczarowaniem i po prostu niespodzianką. Serwis "Gracenote", znany ze swych trafnych prognoz olimpijskich, widzi go w pierwszej trójce zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej.

Źródło: PAP/EPA Stoch do Korei leci jako lider Pucharu Świata



A nie zapominajmy o pozostałych Orłach. Im szans w zmaganiach indywidualnych też odbierać nie możemy. Szczególnie wysoko stać powinny akcję będącego w życiowej formie Dawida Kubackiego, który niedawno w Willingen był trzeci.

Mistrzowie spróbują potwierdzić klasę

Świetne wyniki Stocha, Kubackiego, ale i Stefana Huli oraz ostatnio także Piotra Żyły sprawiają, że Polacy będą bardzo poważnymi kandydatami do złota w konkursie drużynowym. W ostatnich zawodach w Zakopanem udowodnili, że są obecnie bardzo mocni. Wygrali z ponad 20-punktową przewagą nad drugą Norwegią. Jak wygrywać wielkie imprezy, już wiedzą. Są aktualnymi mistrzami świata.



starty polskich skoczków w Pjongczangu kwalifikacje do konkursu ind. (normalna skocznia)

czwartek 8 lutego, godzina 13:30 konkurs sobota 10 lutego, 13:30 kwalifikacje do konkursu ind. (duża skocznia)

piątek 16 lutego, 13:30 konkurs sobota 17 lutego, 13:30 konkurs drużynowy poniedziałek 19 lutego, 13:30

Kowalczyk po kolejny medal

Z czwartych igrzysk z rzędu z medalem spróbuje wrócić Kowalczyk. Doświadczona biegaczka w ostatnim czasie nie imponowała formą. Rzadko pokazywała się w Pucharze Świata, ale prawda jest taka, że trzy ostatnie sezony podporządkowała startowi w Pjongczangu.

A o jej determinacji nikomu chyba przypominać nie trzeba. Medal w Soczi zdobyła, biegnąc ze złamaną kością śródstopia.

Źródło: Flickr (CC BY-SA 2.0 Justyna Kowalczyk ma w dorobku pięć medali olimpijskich



Największe szanse na wysokie miejsca, może na medale, Polka będzie miała w sprincie techniką klasyczną, jej ulubioną.

starty Justyny Kowalczyk w Pjongczangu bieg łączony na 15 km sobota 10 lutego, godzina 10:30 sprint wtorek 13 lutego, 9:30 sztafeta 4x5 km sobota 17 lutego, 10:30 bieg na 10 km techniką dowolną czwartek 15 lutego, 7:30 bieg na 30 km techniką klasyczną niedziela 25 lutego, 7:15

Wolniejsze panczeny

W gorszej sytuacji niż na poprzednich igrzyskach są polskie panczeny. Męskiej drużyny w Pjongczangu w ogóle będzie, bo się nie zakwalifikowała, a żeńska do końca biła się o prawo startu, co nie wróży niczego dobrego.

W rywalizacji indywidualnej szanse na wysokie, punktowane miejsca mają Bródka (chorąży polskiej reprezentacji), Konrad Niedźwiedzki, Artur Waś i Natalia Czerwonka, ale medal dla któregokolwiek z nich byłby niespodzianką, o ile nie sensacją.

Rosnąca forma Nowakowskiej

Szanse na niezłe wyniki i na pewno miejsca w pierwszej ósemce mają polskie biathlonistki. Szczególnie cieszyć może rosnąca forma Weroniki Nowakowskiej, która w styczniowych zawodach w Oberhofie była czwarta. Na dobre wyniki stać każdą z naszych biathlonistek. Problem w tym, że są one bardzo nieregularne.

Co ciekawe, Polska swoich reprezentantów będzie miała również w rywalizacji bobsleistów. Tu jednak na medale nie mamy co liczyć - w naszym kraju nie ma nawet jednego toru do tej dyscypliny sportu.

Procentowe szanse Polaków na medale Kamil Stoch 90% Drużyna skoczków 90% Justyna Kowalczyk 20% Drużyna panczenistek 15% Biathlonistki 5% Bobsleiści 0%