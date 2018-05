Horngacher: problemy osobiste mogą mieć wpływ na formę Żyły





Polscy skoczkowie oddali w Szczyrku pierwsze treningowe skoki przed sezonem 2018/19. Z czystą kartą rozpocznie go Piotra Żyła, którego ostatni był znacznie gorszy od poprzednich. Od kilku miesięcy mówi się, że rzutowały na to sprawy pozasportowe. - Problemy osobiste mogą mieć wpływ na jego formę - przyznaje dziś Stefan Horngacher, trener kadry.

W lutym tego roku, jeszcze w trakcie sezonu, plotkarskie media rozpisywały się o życiu prywatnym 31-letniego skoczka. Żyła miał problemy rodzinne, informowano, że rozstał się z żoną.

- Mówił mi o tych problemach jakiś czas temu, ale ponieważ są to jego sprawy prywatne, to nie chcę więcej o tym wspominać. Jako trener mam to jednak z tyłu głowy - przyznał Horgnacher, dodając, że to być może właśnie osobiste kłopoty były przyczyną słabszej formy skoczka.

Bez medalu

Żyła zawodził przez większość sezonu. Jako jedyny z polskich zawodników z igrzysk w Soczi wrócił bez medalu. Biało-Czerwoni wywalczyli brąz w konkursie drużynowym, on pełnił w nim rolę rezerwowego.

Sam zawodnik o swoim życiu prywatnym mówić nie chce. Delikatne pytanie o tę kwestię skwitował słowami: "Nie przeglądam prasy. Nie zauważyłem więc tam ostatnio nic ciekawego".

Tak samo jak rok temu

Pracę nad formą przed zbliżającym się sezonem Polacy rozpoczęli już kilkanaście tygodni temu. Najpierw skupiali się nad motoryką, dopiero kilka dni temu - właśnie w Szczyrku - rozpoczęli zajęcia na skoczni.

Trener Zbigniew Klimowski, asystent Horngachera, poinformował, że w najbliższym czasie kadrowicze będą pracować nad pozycją najazdową oraz szybkością na rozbiegu. Wspomniał, że szczególnie w tym ostatnim elemencie "troszeczkę zostali z tyłu". Zapewnił, że gorsza prędkość Polaków w porównaniu z niektórymi zawodnikami z czołówki światowej nie wynika z gorszego sprzętu.



- Musimy zwrócić uwagę na ułożenie naszych skoczków podczas jazdy po torach oraz na to, jak w nich prowadzą narty – powiedział. Dodał, że tegoroczne przygotowania są mniej więcej takie same jak przed sezonem olimpijskim, gdyż "to się sprawdziło".

Dużo ważysz, nie odlecisz

Przyznał, że ze względu na zmianę przepisów dotyczących długości nart, niektórzy zawodnicy będą musieli zmienić sprzęt. Jednak jego zdaniem nie będzie problemu, aby Biało-Czerwoni ważyli tyle, ile każdy z nich powinien.



- To są profesjonaliści. Oni wiedzą, że w skokach, gdy za dużo ważysz, to nie odlecisz i nie osiągniesz satysfakcjonującego miejsca. To już drugi okres przygotowawczy, gdy nie mamy problemu, że któryś z zawodników musi szybko zrzucić wagę - podkreślił.