Od 2002 roku Niemiec był jedynym, któremu udało się wygrać w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen w jednej edycji TCS.

Przed sobotą Hannawald miał oferować piwo każdemu skoczkowi, który pokona Stocha.

- Słyszałem o tym i trochę się z tego śmiałem - przyznał nawet w pewnym momencie Adam Małysz.

"Hanni" obiecywał coś jeszcze, że w razie zwycięstwa Polaka, pogratuluje mu osobiście. Słowa dotrzymał. Gdy Stoch w finałowej serii wylądował na 137. metrze, uniósł ręce, wiedział, że wygrał. Rzucili się na niego koledzy z reprezentacji, ale za chwilę podszedł też słynny Niemiec. Kamery i aparaty uchwyciły, jak gratuluje naszemu skoczkowi i z uznaniem kiwa głową. Nawet coś mu powiedział.



- Rzekł: witaj w ekskluzywnym gronie - wyjaśnił później mistrz Kamil.

Źródło: LISI NIESNER / PAP / EPA Stoch i Hannawald. Po prostu klasa



Gratulował mu też inny Niemiec, Richard Freitag, który nie mógł w sobotę wystąpić. W poprzednim konkursie mocno się potłukł. - Zasłużyłeś na to - ogłosił.

Po Bischofshofen Niemiec stracił pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na rzecz sobotniego zwycięzcy.

Congrats Kamil! Amazing skijumping over the last days. You deserve it so much. Really outstanding! Great job Andi! pic.twitter.com/L2ZrVPHDDH

— Richard Freitag (@Richard_Freitag) 6 stycznia 2018