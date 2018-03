Tychy wygrały mistrzostwo Polski i wolne święta





Hokeiści GKS Tychy na własnym lodowisku pokonali po dogrywce 2:1 Tauron KH GKS Katowice i zdobyli trzecie w historii mistrzostwo Polski. W finałowej serii triumfowali 4-1.

Tyszanie gładko wygrali u siebie pierwsze dwa mecze finałowe 5:0 i 6:0. Potem w Katowicach pokonali rywali 4:3, a następnie w poniedziałek dość gładko przegrali 2:5 i konieczne było piąte spotkanie.

Trener tyskiej drużyny Andrej Gusow nie ukrywał niezadowolenia po tamtej porażce. Tłumaczył swoim zawodnikom, że muszą walczyć, bo złotego medalu nikt im "na talerzu nie przyniesie".

Stadion Zimowy "odleciał"

W czwartek hokeiści z Tych grali o złoty medal i… wolne święta, bo kolejne pojedynki zaplanowano na sobotę i ewentualnie poniedziałek.



Pierwsi zaatakowali chcący przedłużyć finałową serię goście, ale w 6. minucie Stadion Zimowy "odleciał", kiedy prowadzenie tyszanom dał Radosław Galant. W 29. minucie wyrównał Marek Strzyżowski. Po dwóch tercjach było 1:1.



Od początku trzeciej tyszanie ruszyli do szturmu i bramkarz gości Shane Owen miał co robić. Raz uratowała go poprzeczka. Konieczna była dogrywka.

Przegrywali z Cracovią

Już po siedmiu minutach kwestie meczu i tytułu rozstrzygnął Filip Komorski, wykorzystując sytuację sam na sam z katowickim golkiperem.



W poprzednich dwóch sezonach tyscy hokeiści w decydujących o tytule bojach musieli uznać wyższość Comarch Cracovii, mimo że wygrali dwa pierwsze spotkania finałowe. W sumie z Pasami walczyli o złoto sześć razy i zawsze przegrywali. Tyszanie mają w dorobku dwa mistrzostwa Polski (2005, 2015).

GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 2:1 po dogrywce (1:0, 0:1, 0:0, dogr. 1:0).



Bramki: 1:0 Radosław Galant (6), 1:1 Marek Strzyżowski (29), 2:1 Filip Komorski (67).



Kary: Tychy - 4, Katowice - 12.

Widzów: 2 500.