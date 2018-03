Jubileusz skoczków. Po raz dziesiąty cieszą się we dwóch





Kamil Stoch w Lillehammer nie miał rywali na swoim poziomie. Najbliżej kolegi z reprezentacji był Dawid Kubacki i tym samym Polacy zaliczyli dublet. To dziesiąty przypadek w historii Pucharu Świata, kiedy dwóch naszych skoczków wskakuje na podium jednych zawodów.

Lider reprezentacji Polski znajduje się w genialnej - być może życiowej - formie. Od pewnego czasu wygrywa każdą serię skoków, w której bierze udział. Inaczej jest tylko, gdy wyraźnie przeszkodzą mu warunki. Jego zwycięstwo zatem zaskoczeniem nie jest.

Skocznia w Lillehammer wyraźnie leżała nie tylko Stochowi. Od poniedziałku jak natchniony latał tam też Kubacki. I w zawodach fantastycznie to potwierdził, osiągając najlepszy wynik w karierze (wcześniej dwa razy był trzeci).

Niemal zawsze Stoch

To dziesiąty przypadek, kiedy dwaj Polacy stanęli obok siebie na podium PŚ, a czwarty, kiedy zajęli dwa pierwsze miejsca. Co ciekawe, pod koniec 2016 roku zdarzyło się to również w Lillehammer. Wtedy Stoch był przed Maciejem Kotem.

Pierwszy raz nasz duet znalazł się w czołowej trójce zawodów tej rangi w styczniu 1980 roku w Zakopanem. Triumfował tam wtedy Piotr Fijas, a drugi był Stanisław Bobak.

W trwającym sezonie to trzeci taki przypadek, a drugi, kiedy cieszy się Stoch z Kubackim.

Już po raz ósmy w towarzystwie kolegi z kadry na podium stanął Stoch.

Dwóch Polaków na podium Pucharu Świata w skokach Rok Miejsce rozgrywania konkursu Polacy na podium 1980 Zakopane 1. Piotr Fijas, 2. Stanisław Bobak 1980 Saint Nizier 1. Fijas, 3. Bobak 2011 Planica 1. Kamil Stoch, 2. Adam Małysz 2013 Engelberg 1. Jan Ziobro, 2. Stoch 2013 Engelberg 1. Stoch, 3. Ziobro 2016 Lillehammer 1. Stoch, 2. Maciej Kot 2017 Bischofshofen 1. Stoch, 3. Piotr Żyła 2017 Oberstdorf 1. Stoch, 3. Dawid Kubacki 2018 Willingen 2. Stoch, 3. Żyła 2018 Lillehammer 1. Stoch, 2. Kubacki

Zdecydowane prowadzenie

Konkurs w Lillehammer zaliczany jest do prestiżowego cyklu Raw Air. Na jego półmetku (po ośmiu z 16 skoków) Stoch wręcz nokautuje rywali. Ma 56,2 pkt. przewagi nad drugim Robertem Johanssonem.

Genialny Stoch, wspaniały Kubacki. Polskie podium w Lillehammer Polski dzień w... czytaj dalej » Jeśli nagle nie straci formy - na co się nie zapowiada - bardzo pewnie sięgnie po końcowy triumf. Raw Air rozgrywany jest po raz drugi w historii, a jego główną nagrodą jest 60 tys. euro.

Do końca rywalizacji pozostały kwalifikacje i konkurs w Trondheim i kwalifikacje oraz dwa konkursy (drużynowy i indywidualny) w Vikersund.

Klasyfikacja Raw Air po 8 z 16 skokach:

1. Kamil Stoch - 1141.5 pkt.

2. Robert Johansson - 1085.3 (-56.2)

3. Johann Andre Forfang - 1055.5 (-86)

4. Andreas Stjernen - 1053.5 (-88)

5. Stefan Kraft - 1042.7 (-98.8)

6. Dawid Kubacki - 1040.8 (-100.7)

7. Daniel Andre Tande - 1038.7 (-102.8)

8. Richard Freitag - 1026.6 (-114.9)

9. Andreas Wellinger - 1010.3 (-131.2)

10. Ryoyu Kobayashi - 989.5 (-152)

Kryształowa Kula o krok

Trwający sezon to ogólnie dla Stocha pasmo wielkich sukcesów.

Zaczęło się od wygranego Turnieju Czterech Skoczni. I to w fantastycznym stylu, bo najlepszy był w każdym z konkursów. Później przyszły pierwsze w karierze medale Mistrzostw Świata w lotach (srebro indywidualnie, brąz w drużynie). I wreszcie trzecie olimpijskie złoto w Pjongczangu plus brąz w drużynie.

Mało? Skoczek z Zębu jest na najlepszej drodze, by w przyszły weekend odebrać drugą w karierze Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ. Po wygranej w Lillehammer (szóstej w sezonie) Polak ma 190 pkt. przewagi nad Richardem Freitagiem. Pozostały cztery starty indywidualne.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1103 2. Richard Freitag Niemcy 913

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 849

4. Andreas Wellinger

Niemcy 804

5. Johann Andre Forfang Norwegia 640 6. Stefan Kraft

Austria 616

7. Robert Johansson Norwegia 580 8. Dawid Kubacki

Polska 550 9. Marcus Einsebichler

Niemcy 495 10. Junshiro Kobayashi

Japonia 484 ... 13. Stefan Hula Polska 363 14. Piotr Żyła Polska 355 21. Maciej Kot Polska 234 36. Jakub Wolny Polska 64 69. Tomasz Pilch Polska 3