Stoch oddał 120 tysięcy nagrody. Docenił "tych, których nie widać"





»

W sobotę w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczysta gala, na której podsumowano zimowe igrzyska w Pjongczangu. Obecny był tam prezydent Andrzej Duda. - Dziękuję, że mogłem dotknąć olimpijskiego medalu - zwrócił się do skoczków narciarskich. Na uroczystości po raz kolejny wielką klasę pokazał Kamil Stoch.

Biało-Czerwoni w lutym w Korei Południowej zdobyli dwa medale w skokach narciarskich. Na dużym obiekcie indywidualnie najlepszy był Stoch, a z kolegami z drużyny stanął jeszcze na najniższym stopniu podium.



- Są malkontenci, którzy narzekają, że były tylko dwa medale. Ja musiałem czekać 30 lat na medal Polaka na zimowych igrzyskach. Kiedy złoty w Sapporo w 1972 roku zdobył Wojciech Fortuna mnie jeszcze nie było na świecie. Po następny dopiero w 2002 roku sięgnął Adam Małysz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam - podkreślił prezydent.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Prezydent Andrzej Duda z drużyną polskich skoczków

Zasługa wielu osób

Mieszkańcy rodzinnej miejscowości hucznie przywitali Kamila Stocha Królewskie... czytaj dalej » - Trzeba pamiętać, że tylko dwa razy w historii zdarzyło się, że zdobywaliśmy więcej niż dwa medale. Być może oczekiwania były większe, ale przed igrzyskami było wiadomo, że z naszych sportowców tylko skoczkowie zaliczają się do grona faworytów i oni nie zawiedli - dodał prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.



Duda za wysiłek podziękował wszystkim sportowcom i podkreślił, że ich triumfy zawsze są zasługą także osób współpracujących z zawodnikami.



- Bez każdej z nich sukces nie byłby możliwy. Dzięki państwa codziennemu wysiłkowi, morderczemu treningowi, także i ja wraz z małżonką mogliśmy odetchnąć powietrzem igrzysk olimpijskich. Jestem za to państwu ogromnie z całego serca wdzięczny. Myślę, że tak jak i wszyscy moi rodacy, którzy z zapartym tchem obserwują na igrzyskach efekty tej pracy - powiedział prezydent.

Zapowiedział również dołożenie wszelkich starań, aby w Polsce były warunki do wychowywania kolejnych mistrzów.



- Jestem z całą pewnością przekonany, że medali będzie coraz więcej. To nasze obowiązki, polityków, pana ministra sportu, aby powstawały nowe obiekty sportowe, żeby było gdzie trenować. Będziemy czynili wszystko w tym kierunku - podkreślił Duda.

Docenił tych, których nie widać

Gala rozpoczęła się od odsłonięcia przez skoczków replik ich medali w Muzeum Sportu. Później m.in. odebrali symboliczne czeki od PKOl za wywalczone krążki. Za brązowy w konkursie drużynowym otrzymali po 37 500 zł, a Stoch za indywidualny triumf aż 120 000.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Skoczkowie odsłonili repliki medali

Trzykrotny mistrz olimpijski ten większy czek zdecydował oddać do podziału członkom sztabu współpracującego ze skoczkami.



Jak mały Kamil stał się "Rakietą z Zębu" Był drobny,... czytaj dalej » - Taki dzień, to świetna okazja, aby docenić również tych, których na co dzień nie widać. Dziękuję wam za wszystko - powiedział Stoch.



Za sukcesy podopiecznych nagrody finansowe otrzymał także trener Stefan Horngacher - 20 000 ze medal drużyny i 60 000 za triumf Stocha.



- Skoki są skomplikowaną dyscypliną sportu i na sukces w nich składa się wiele elementów. Pracy nie tylko na samej skoczni, ale również wsparcia całego sztabu złożonego z profesjonalistów - podkreślił austriacki szkoleniowiec.