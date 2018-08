Konkurent Stocha z wyznaczonym celem. "Jest w stanie wrócić do wysokiej formy"





Mistrz olimpijski z Soczi w konkursie drużynowym Niemiec Severin Freund, który po półtorarocznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił niedawno na skocznię narciarską, zapowiedział, że jego celem są mistrzostwa świata w Seefeld w lutym przyszłego roku.

Rok temu były mistrz świata w skokach i lotach narciarskich po raz drugi w ciągu kilku miesięcy doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Nie tylko opuścił igrzyska w południowokoreańskim Pjongczangu, ale i cały sezon olimpijski.

To lato należy do Stocha. Prawie przeskoczył obiekt Kamil Stoch w... czytaj dalej » Ostatnio wznowił treningi i dołączył do kadry trenera Wernera Schustera przebywającej w Courchevel. Nie wiadomo jeszcze, kiedy weźmie udział w zawodach.

"Nie będzie to łatwe"

- Moim celem są przyszłoroczne mistrzostwa świata i nad tym pracuję. Nie będzie to łatwe, bo nie można zakładać, że po takim długim czasie wszystko będzie szło dobrze - wyznał Freund. Dodał, że jego ambicje nie kończą się na skokach narciarskich.

W udany powrót swojego podopiecznego wierzy Schuster. - On ma charakter i jest w stanie wrócić do wysokiej formy. Znajduje się teraz na takim etapie życia, kiedy zmieniają się priorytety, ale tak kocha skoki, że nie sądzę, by z nich zrezygnował - podkreślił.

Zimowy sezon Pucharu Świata w skokach rozpocznie się 17 listopada w Wiśle konkursem drużynowym. Obecnie trwa cykl letniej Grand Prix.