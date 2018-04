Johaug wraca po dopingu. W "pojedynku gigantów" zmierzy się z Bjoergen





Była utytułowana biegaczka narciarska Marit Bjoergen - mimo ogłoszonej sportowej emerytury - postanowiła jeszcze raz wystartować w zawodach. Dokładnie w maratonie, w którym pobiegnie również Therese Johaug, wracająca po dyskwalifikacji za doping.

18-miesięczna kara Johaug z powodu stosowania zabronionego sterydu clostebolu zakończy się 17 kwietnia. Cztery dni później odbędzie się 37-kilometrowy bieg Skarverennet, który jest rozgrywany od 1974 roku na zakończenie oficjalnego sezonu narciarskiego w Norwegii.



Według koleżanek z reprezentacji biegaczka jest "silna jak nigdy" i "potwornie żądna pokazania swojej dominacji i mocy". Kowalczyk znowu w maratonie. Prowadzenie straciła w samej końcówce Justyna Kowalczyk... czytaj dalej »



Johaug w latach 2007-2016 zwyciężała w maratonie aż dziewięć razy, natomiast Bjoergen triumfowała tylko raz - w 2013 roku.

"Ostatni pojedynek"

Według agencji prasowej NTB, która otrzymała od menedżerki Bjoergen Guri Hetland potwierdzenie o jej starcie w klasie zawodowej, utytułowana biegaczka chciałaby zakończyć karierę na najwyższym stopniu podium tej prestiżowej dla Norwegów imprezy. Co roku startuje w niej ponad 12 000 osób.



Johaug zaplanowała swoje uczestnictwo w biegu już przed dwoma miesiącami, ale z powodu braku najgroźniejszych rywalek chciała potraktować go pokazowo, startując w klasie ogólnej.



"Teraz jednak wszystko może się zmienić, ponieważ będzie to ostatni pojedynek tych dwóch wielkich biegaczek i można się spodziewać Johaug na starcie klasy zawodowej" - skomentowały norweskie media, określając ewentualną rywalizację "pojedynkiem gigantów" i "wielką wygraną" dla sponsorów.

Trasa bez drogi

37-kilometrowa trasa Skarverennet wiedzie z miejscowości Finse położonej 1222 metrów nad poziomem morza, do której nie prowadzi żadna droga. Jej centralnym punktem jest stacja kolejowa i uczestnicy muszą tu przyjechać kilkunastoma specjalnymi pociągami nocnymi na linii Oslo-Bergen.



Zawodnicy rywalizują później wzdłuż masywu górskiego Hallingskarvet o wysokości 1933 m n.p.m. do wsi Ustaoset, położonej 900 m n.p.m., skąd zabierani są również pociągiem.

Źródło: Flickr Johaug wraca po dyskwalifikacji

Worek medali

29-letnia Johaug zdobyła w karierze trzy medale olimpijskie - złoty, srebrny i brązowy - oraz 11 krążków mistrzostw świata, w tym siedem złotych, srebrny i trzy brązowe. W sezonach 2013/14 i 2015/16 wygrała też klasyfikację generalną Pucharu Świata.



Była największą faworytką zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, ale z powodu dyskwalifikacji nie wystartowała w Korei, skąd Bjoergen wróciła z pięcioma medalami - dwoma złotymi, srebrnym i dwoma brązowymi.



38-letnia Bjoergen zdobyła łącznie 15 medali olimpijskich, w tym osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe. Na najwyższym podium mistrzostw świata stała 18 razy oraz zdobyła pięć srebrnych i trzy brązowe medale. Wygrała 114 biegów Pucharu Świata, w którym triumfowała cztery razy w punktacji generalnej.

- Nie mam już motywacji, by dać z siebie sto procent w następnym sezonie. Dlatego podjęłam decyzję o zakończeniu kariery - powiedziała kilka dni temu na antenie stacji NRK.

Źródło: weber-norge.no/ - mynewsdesk Bjoergen ogłosiła zakończenie kariery