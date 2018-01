Król Kamil rządzi. Drugi taki człowiek w historii





»

Uniósł ciężar oczekiwań i zwyciężył. Kamil Stoch najlepszy w Bischofshofen, na zakończenie Turnieju Czterech Skoczni. Został drugim skoczkiem w historii, który wygrał wszystkie konkursy niemiecko-austriackiego cyklu.

Bischofshofen to małe austriackie miasteczko. W sobotę było biało-czerwone. Z powodu kibiców, którzy tłumami przybyli z Polski i głównego aktora wieczoru.



Stoch wygrał w Oberstdorfie, później w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku. Musiał jeszcze tylko raz, właśnie w Bischofshofen, żeby przejść do historii. Przed nim tylko Sven Hannawald wygrał wszystkie konkursy jednego Turnieju Czterech Skoczni. Było to dawno temu, w 2002 roku, gdy Kamil miał ledwie 15 lat.

Źródło: PAP/EPA Biało-czerwono w Bischofshofen



Hannawald ponoć obiecywał piwo każdemu skoczkowi, który przeszkodzi Kamilowi w zwycięstwie. Z piwnej gratyfikacji nic nie będzie.

Postraszył przed konkursem

Stoch najpierw odpalił rakietę w serii próbnej, znokautował konkurencję. Drugiego zawodnika wyprzedził o trzy metry. Ci, którzy chcieli mu zagrozić, wiedzieli, że on gra o pełną pulę. Interesuje go tylko wygrana.



Konkurs przybrał nieoczekiwany obrót. O zwycięstwo walczyło dwóch Polaków. Podwójny mistrz olimpijski skoczył najdalej w pierwszej serii - 132,5 m, ale drugi był jego przyjaciel. Dawid Kubacki wylądował tylko pół metra bliżej, miał tylko 2,5 pkt straty. W grze był jeszcze Austriak Stefan Kraft (3,2 pkt straty do prowadzącego).





Źródło: PAP/EPA Kubacki tylko pół metra bliżej od Stocha w pierwszej serii

Wytrzymał i wygrał

Temperatura rosła. Wszystko było w nogach i głowie Stocha.

Nadeszła kolej Krafta. Austriak skoczył dalej niżej w pierwszej serii (135,5), ale był trzeci, bo wcześniej szaleli inni. Nie wytrzymał presji Kubacki. 127,5 m nie dało mu nawet podium, skończył dziewiąty.

Stoch nie zawiódł, wytrzymał presję. Nie zrobiły na nim wrażenia wcześniejsze próby ocierające się o rekord skoczni. Anders Fannemel uzyskał 139 m, Andreas Wellinger - pół metra dalej. Kamil odpowiedział skokiem na 137 metrów, to wystarczyło. Wygrał konkurs i cały Turniej Czterech Skoczni. Koledzy z reprezentacji rzucili się na niego. Gratulowali mu, podszedł do niego także Hannawald. On również pogratulował i pokiwał z uznaniem.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Kamil Stoch i zasłużone gratulacje

Drugi w sobotnim konkursie był Fannemel. Stracił do Polaka 3,2 pkt. Na ostatnim miejscu podium stanął Wellinger.

Wyniki konkursu 1. Kamil Stoch (Polska) 132,5 i 137 m, 275,6 pkt 2. Anders Fannemel (Norwegia) 130 i 139 m, 272,4 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 129 i 139,5 m, 270,5 ... 9. Dawid Kubacki (Polska) 132 i 127,5 m, 253,5 14. Stefan Hula (Polska) 123,5 i 126 m, 233 23. Piotr Żyła (Polska) 121 i 125,5 m, 220,7

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 1. Kamil Stoch (Polska)

1108 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 1039,2 3. Anders Fannemel (Norwegia) 1021,3 4. Junshiro Kobayashi (Japonia)

1021,1 ...



6. Dawid Kubacki (Polska) 1003 12. Stefan Hula (Polska) 957 15. Piotr Żyła (Polska) 914,5 23. Maciej Kot (Polska) 811,7 38. Jakub Wolny (Polska) 397,4 56. Tomasz Pilch (Polska)

201,4