Ona jest niesamowita. Kolejne złoto Kamili





Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP/EAST NEWS | Video: PAP/EPA, East News Kamila Żuk zachwyca

Rośnie nam wielka biathlonistka. Kamila Żuk zdobyła drugi złoty medal mistrzostw świata juniorów, które odbywają się w estońskim Otepaeae.

W czwartek 20-letnia Żuk rządziła w biegu na 12,5 km. Rywalkom nie pozostawiła złudzeń, wygrała z przygniatającą przewagą. Druga Anna Krywonos z Ukrainy miała do niej ponad trzy minuty straty.



Kamila poszła za ciosem. W sobotę pokazała klasę w sprincie. Z czasem 22:32.5 znów był najlepsza. Wicemistrzyni Czeszka Marketa Davidova straciła do niej 26 sekund. W biathlonowym sprincie to przepaść.



"To przerasta nasze najśmielsze marzenia. Znów zrobiła to z taką przewagą, że możemy głośno marzyć o kolejnym medalu w niedzielnym biegu pościgowym" - cieszy się Polski Związek Biathlonu.

W stawce 70 zawodniczek Natalia Tomaszewska zajęła 12. miejsce, Kamila Cichoń 31., a Paulina Pawliczek 60.

Źródło: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP/EAST NEWS Szybka i z sokolim okiem

Ma olimpijski debiut

Żuk reprezentowała Polskę na zakończonych w niedzielę igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Wystąpiła tam tylko raz, w sztafecie mieszanej 2x6 + 2x7,5 km.

Biegła na drugiej zmianie i ukończyła ją na siódmej pozycji, ale Biało-Czerwoni ostatecznie zajęli dopiero 16. miejsce.

Źródło: ANTONIO BAT/PAP/EPA Żuk ma już za sobą debiut olimpijski

Wyniki, sprint 7,5 km:

1. Kamila Żuk (Polska) 22.32,5 (1 runda karna)

2. Marketa Davidova (Czechy) + 26,0 (2)

3. Myrtille Begue (Francja) + 52,0 (0)

12. Natalia Tomaszewska (Polska) + 2.13,6 (1)

31. Kamila Cichoń (Polska) + 3.19,1 (1)

60. Paulina Pawliczek (Polska) + 5.42,3 (5)