Polscy skoczkowie rządzili w Lillehammer Foto: Bartłomiej Zborowski / PAP Video: PAP/EPA Polscy skoczkowie rządzili w Lillehammer 13.03.2018 | Kamil Stoch w Lillehammer nie miał rywali na swoim poziomie. Najbliżej kolegi z reprezentacji był Dawid Kubacki i tym samym Polacy zaliczyli dublet. To dziesiąty przypadek w historii Pucharu Świata, kiedy dwóch naszych skoczków wskakuje na podium jednych zawodów. zobacz więcej wideo »

13.03.2018 | Kolejny sukces skoczków. Kamil Stoch pierwszy,... Foto: Bartłomiej Zborowski / PAP Video: Fakty TVN, PAP 13.03.2018 | Kolejny sukces skoczków. Kamil Stoch pierwszy,... Zwycięstwo Kamila Stocha nawet przez chwilę nie było zagrożone. Wygrał z dużą przewagą na resztą stawki. Po pierwszej serii skoków na pierwszych trzech miejscach byli trzej Polacy - Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula. W decydującej serii słabiej skoczył ten trzeci i ostatecznie zawody skończył na dziewiątym miejscu. zobacz więcej wideo »

Foto: Bartłomiej Zborowski / PAP | Video: PAP/EPA Horngacher pracuje z kadrą od 2016 roku

Świetne wieści od Apoloniusza Tajnera. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego jest przekonany, że trener kadry skoczków Austriak Stefan Horngacher przedłuży kontrakt na następne lata.

- Mogę już dziś powiedzieć, że mamy to. Stefan Horngacher zostaje z nami. Wszystko mamy omówione - ujawnił Tajner wywiadzie udzielonym radiu internetowemu zapinamypasy.pl.

Trener musi porozmawiać z żoną

Prezes zapowiedział, że kontrakt ma zostać niebawem oficjalnie podpisany.



- Już wszystko omówiliśmy. Natomiast Horngacher jeszcze poprosił o czas do Planicy. Musi wrócić do domu i porozmawiać z żoną. Mieszka w Niemczech, więc gdyby od razu odpowiedział "tak, zgoda", to mógłby mieć w domu nieprzyjemności. Mogę ujawnić jeden szczegół, że była oferta z austriackiego związku, ale Horngacher odmówił. Na dziewięćdziesiąt parę procent mogę powiedzieć, że zostanie u nas - dodał prezes PZN.



Horngacher objął ekipę Biało-Czerwonych w 2016 roku. Doprowadził Kamila Stocha do zdobycia w Pjongczangu trzeciego w karierze złotego medalu olimpijskiego oraz dwukrotnego z rzędu triumfu w Turnieju Czterech Skoczni. Polacy w 2017 roku w Lahti zdobyli tytuł drużynowych mistrzów świata, a w Pjongczangu wywalczyli brązowy medal.