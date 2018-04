Austriacy chcą odbudować potęgę. Kraft i spółka mają nowego trenera





Foto: Taxiarchos228/FAL Liderem kadry Austriaków jest Stefan Kraft

Austriackie skoki narciarskie z kryzysu wyciągnąć ma Andreas Felder. To właśnie jemu związek narciarski tego kraju powierzył rolę trenera pierwszej reprezentacji. Były zdobywca Pucharu Świata zastąpi na stanowisku Heinza Kuttina.

Asystentami Feldera będą Florian Schabereiter oraz Florian Liegl.

- Propozycja od związku była dla mnie zaskoczeniem, ale czekam z niecierpliwością na to nowe wyzwanie. Aktualnie celem nadrzędnym jest zbudowanie sztabu szkoleniowego, który wyciągnie wszystkich z dołka i pozwoli wykorzystać pełen potencjał zawodników - powiedział Felder po ogłoszeniu nominacji.

- Generalnie, na przestrzeni ostatnich lat, została wykonana w Austrii dobra praca i mamy w naszym kraju naprawdę wielu utalentowanych skoczków - dodał.



Skakał po medale

56-latek prowadził już Austriaków w latach 1995-97, a następnie niemieckich kombinatorów norweskich. Jako zawodnik może się pochwalić wicemistrzostwem olimpijskim w zmaganiach drużynowych w 1992 roku w Albertville. Na koncie ma także sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote, oraz Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 1990/91.



Miniony sezon był najgorszym w wykonaniu Austriaków od wielu lat. Po raz trzeci w historii, a pierwszy od sezonu 2000/2001, reprezentanci tego kraju nie wygrali żadnego konkursu Pucharu Świata, w czołowej dwudziestce klasyfikacji generalnej znalazł się tylko triumfator poprzedniej edycji Stefan Kraft. Także z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu Austriacy wrócili bez medalu.



Kuttin, który w latach 2004-06 był szkoleniowcem polskiej kadry, prowadził austriackich skoczków od 2014 roku. Największym sukcesem było podwójne zwycięstwo Krafta w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Lahti.