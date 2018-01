Alpejczyk obrzucony śnieżkami, przeprasza sam minister





Przykry incydent podczas slalomu alpejskiego Pucharu Świata w Schlamding. Kibice obrzucili śnieżkami Henrika Kristoffersen podczas, gdy ten pędził po stoku. - Poczułem się poniżony - przyznał zawodnik. Norwega przeprosił później reprezentant gospodarzy, zwycięzca zawodów Marcel Hisrcher.

Kristoffersen został przeproszony za to, co stało się na stoku

Jest reakcja władz państwowych po skandalu w Schladming. W czasie wtorkowego slalomu zaliczanego do alpejskiego Pucharu Świata w stronę pędzącego po stoku Henrika Kristoffersena poleciały śnieżki. Za postawę garstki fanów przeprosił Norwega austriacki minister sportu Heinz-Christian Strache.

W Rio lśnił gołym torsem, w Pjongczangu pobiegnie na nartach Reprezentant... czytaj dalej » "To zachowanie głęboko nie fair, które szkodzi wizerunkowi Austrii. Przepraszam Henrika Kristoffersona w imieniu wszystkich Austriaków, którym zależy na sprawiedliwej sportowej rywalizacji" - napisał w oświadczeniu Strache.

Ustawieni wzdłuż trasy slalomu w Schladming kibice rzucali śnieżkami w Norwega podczas jego drugiego przejazdu, aby dać przewagę ich rodakowi i idolowi, Marcelowi Hirscherowi. Żadna z nich nie trafiła zawodnika, ale sam Kristoffersen przyznał, że trochę go to dekoncentrowało.



W zawodach zwyciężył Austriak, Norweg zajął drugie miejsce. Pogratulował zwycięzcy, zaznaczył też, że incydent nie wpłynął na wyniki.



- Bezmyślność. Nie chcemy czegoś takiego w sporcie. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby któraś kulka trafiła Henrika w głowę - komentował wtorkowe wydarzenia Benjamin Raich, kiedyś znakomity alpejczyk, teraz telewizyjny ekspert.

A blistering second run from @H_Kristoffersen !



Especially given that people were throwing snowballs at him!



Incredible poise! pic.twitter.com/fBbHQfQkTg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23 stycznia 2018