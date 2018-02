"Oskarżenia Revol to błąd. Historia z helikopterem jest trochę dziwna"





»

Wybitny polski himalaista Leszek Cichy zauważył, że pretensje Elisabeth Revol wobec Pakistańczyków, którzy zdaniem Francuzki za późno udzielili pomocy jej i Tomaszowi Mackiewiczowi na Nanga Parbat, są nieuzasadnione. - Uratowanie tej dwójki z wysokości 7200 metrów było niemożliwe - stwierdził na antenie TVN24 alpinista, który w 1980 roku jako pierwszy dokonał z Krzysztofem Wielickim zimowego wejścia na Mount Everest.

W środę Revol pokazała zdjęcia z ataku szczytowego na Nanga Parbat. Nagranie miało zostać zarejestrowane 25 stycznia o godz. 17.15. Według relacji Francuzki niespełna godzinę później razem z Tomaszem Mackiewiczem mieli stanąć na szczycie.



- W górach panowały już bardzo złe warunki pogodowe - zauważyła Revol. - Czekaliśmy 48 godzin, zanim podjęto jakiekolwiek działania. Należało to zrobić natychmiast. Byłam już bardzo zmęczona. Można było uratować Tomka, gdyby udzielono nam pomocy w odpowiednim momencie - oceniła.

Revol, schodząc ze szczytu, nie miała namiotu, śpiwora, jedzenia i napojów. Jak stwierdziła, dostawała sprzeczne informacje co do akcji ratunkowej.



- Jej relacja nie jest do końca spójna, taka trochę rwana i przekazywana w szczątkach - zauważył Leszek Cichy. - Ale według mnie w każdej prawdziwej historii tak jest, że nie potrafimy jej dokładnie zrelacjonować. To jest efektem bardzo głębokich przeżyć. Myślę, że Elisabeth nie może pogodzić się z myślą, czy ona powinna odejść, czy zostać z Tomkiem. Ona to musi przetrawić i uzmysłowić sobie, że wiedząc w jakim stanie jest Tomek, podjęła racjonalną decyzję. Czy dobrą, czy złą, to jest oczywiście kwestia oceny z zewnątrz. To jest naturalne, że zadziałał u niej instynkt przetrwania - zauważył.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Elisabeth Revol o dramacie na Nanga Parbat

"Dziwna historia z helikopterem"

Po ponad dwóch tygodniach Revol ma pretensje do Pakistańczyków, którzy jej zdaniem mogli lepiej pomóc jej i Mackiewiczowi. Cichy widzi to inaczej. Przypomina, że w Pakistanie nie ma helikopterów, które dostałyby się na wysokość ponad 7000 m n.p.m. z pełną załogą. Problemem są też wszelkiego rodzaju formalności.

"Mam nadzieję, że rany na Bieleckim goją się jak na psie" Najważniejsza... czytaj dalej » - Oczywiście trochę dziwna jest historia z tym helikopterem. Znając Pakistan, to jest niemożliwe, że jej obiecano, że helikopter będzie natychmiast. Bo to nie jest Chamonix, to nie jest nawet Nepal, gdzie są stałe służby. Tu musi być ta cała droga przejścia przez ministerstwo turystyki, agencje, armię, zapewne trzeba mieć zgodę prezydenta czy premiera. Fakt, że to zostało załatwione w 24 godziny, uważam za sukces - ocenił Cichy.

Powiedziała Elisabeth: "schodź"

- Jej oskarżenia to błąd - kontynuował. - Zakładając, że helikopter nawet by doleciał na tę wysokość, to musiałby ktoś go przyjąć. Czyli pokazać, gdzie jest powierzchnia śniegu, gdzie ma usiąść i z której strony wieje wiatr. Jakby o tym poważnie z nią rozmawiali, to powinni jej powiedzieć: zostań, przyjmij helikopter, a wtedy zabierzemy Tomka. Bo ktoś przecież musiałby go wprowadzić do środka. Na tę wysokość może polecieć najwyżej jeden pilot. A on przecież nie może wylądować, tylko musiałby zawisnąć. Ale to i tak przy dobrej widoczności i dobrej pogodzie - ocenił Cichy.

Jak więc musiała wyglądać rozmowa Revol z Pakistańczykami?

- Podejrzewam, że jeżeli rozmówcą po stronie Pakistanu była rzeczywiście doświadczona osoba, to mając świadomość, że nie dolecą na tę wysokość, to powiedziała Elisabeth: "schodź". Ona wiedziała, że jak się zejdzie na 6 tysięcy metrów, to można tam polecieć. Natomiast uratowanie tej dwójki z wysokości 7200 metrów, to sorry, ale było niemożliwe - zakończył Cichy.