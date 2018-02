Zmiana drogi na tym etapie oznacza rozpoczęcie akcji - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 himalaistka Agnieszka Bielecka. - Mamy mniej czasu, tak samo trudne warunki pogodowe - podkreślała, oceniając decyzję polskiej ekipy na K2. Jej zdaniem to trochę tak, "jakby wyprawa wyruszyła teraz". Jednak jak dodała, chociaż szanse Polaków na zdobycie szczytu obniżają się, to ze względu na ostatnie wydarzenia decyzja o zmianie trasy ma dużo sensu.

Członkowie wyprawy na K2 zmieniają trasę dotarcia na szczyt. Decyzję podjęto po ostatnich wypadkach Adama Bieleckiego i Rafała Froni. Znowu spadający kamień na K2. Złamanie, szpital i powrót do Polski Znowu problemy... czytaj dalej »

"Ze względu na zbyt duże zagrożenie spadającymi kamieniami rezygnujemy z drogi Basków. Powoli wracam do zdrowia i niedługo powinienem ruszyć do góry. Rafał czeka na śmigło" - ogłosił Bielecki.

"Cofamy się do punktu wyjścia"

Do tych wydarzeń odniosła się we "Wstajesz i weekend" w TVN24 himalaistka Agnieszka Bielecka, siostra Adama Bieleckiego, uczestnika wyprawy na K2. - Zmiana drogi na tym etapie oznacza rozpoczęcie akcji, cofamy się troszeczkę do punktu wyjścia. Jeżeli to będzie zupełnie nowa droga, trzeba będzie od początku zakładać obozy - powiedziała.

Jak wyjaśniała, "przygotowanie drogi polega na założeniu poręczówek, przygotowaniu obozów, wyniesieniu sprzętu, żywności, paliwa i przygotowania poszczególnych etapów". Przypomniała, że uczestniczy wyprawy na K2 mieli dotychczas założone dwa obozy.

"Duże wyzwanie, dużo wysiłku"

- Ten czas poświęcony na aklimatyzację jest nadal ważny, natomiast jeżeli decydujemy się na zmianę drogi, wracamy do punktu wyjścia. Czyli to, co zostało wyniesione do obozu pierwszego, drugiego: namioty, paliwo, żywność oraz zaporęczowanie drogi - to w zasadzie trzeba zacząć od nowa - mówiła himalaistka. A jak zaznaczyła, "to jest dosyć duże wyzwanie i dużo wysiłku kosztuje".

Adam Bielecki miał wypadek. "Spadł na niego kamień" Niepokojące... czytaj dalej » - Zdobywanie k2 zimą to jest coś, co do tej pory się nie udało. Cały czas jesteśmy zakładnikami pogody - tłumaczyła.

- Oprócz doskonałego przygotowania, sprzętu, strategii, logistyki, trzeba mieć jeszcze bardzo dużo szczęścia. Na tej wyprawie obserwujemy, że to szczęście dopisywało na początku, ale w pewnym momencie zaczęli troszeczkę być w miejscu, bo nie udało się założyć nic powyżej drugiego obozu - oceniła Bielecka.

"Decyzja o zmianie drogi ma dużo sensu"

Przyznała, że "dzisiejsza decyzja - ze względu na niebezpieczeństwo obiektywne na drodze - o zmianie drogi, która biorąc pod uwagę wydarzenia, których byliśmy świadkami, ma dużo sensu".

- Dwóch zawodników zostało wyeliminowanych przez niebezpieczeństwa, które na tej drodze zaistniały. To jest naturalna decyzja, że eliminujemy niebezpieczeństwa, czyli zmieniamy drogę - powiedziała.

W piątek, w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego na wysokości 5900 metrów nad poziomem morza spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię, powodując złamanie. Po zejściu do bazy himalaista ma być w sobotę przetransportowany helikopterem do szpitala w Skardu. Onyszkiewicz: wypadek osłabił ekipę, ale nie przekreśla jej szans Nie... czytaj dalej »

W tym tygodniu w podobny sposób urazu doznał Adam Bielecki podczas wspinaczki do obozu pierwszego. Spadający kamień uderzył go w twarz. "Skończyło się na złamanym nosie i sześciu szwach" - poinformował Bielecki.

"Mniej czasu, trudne warunki pogodowe"

Jak skomentowała Agnieszka Bielecka we "Wstajesz i weekend", po ostatnich wypadkach i decyzji o zmianie trasy "szanse [polskiej ekipy wspinającej się na K2] obniżają się".

- Mamy mniej czasu, tak samo trudne warunki pogodowe, trochę jest tak - pomijając efekt aklimatyzacji, który jest niezwykle istotny - jakby wyprawa wyruszyła teraz ze względu na tę zmianę drogi - podsumowała.