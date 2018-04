Afera seksualna u łyżwiarzy. Trener zwolniony





Foto: Facebook/Speed Skating Canada | Video: Facebook/Speed Skating Canada Michael Crowe nie jest już trenerem Kanadyjczyków

Michael Crowe został zwolniony z funkcji głównego trenera reprezentacji Kanady w łyżwiarstwie szybkim. Okazało się, że szkoleniowiec uwikłany był w seksualne relacje ze sportowcami za czasów swej pracy z amerykańską kadrą panczenistów.

"Po przeprowadzeniu śledztwa podjęliśmy decyzję o rozstaniu z panem Crowe. Biorąc pod uwagę obowiązek zachowania poufności, dalsze szczegóły sprawy nie zostaną opublikowane" - poinformowała w oświadczeniu kanadyjska federacja.

Do Pjongczangu nie pojechał

64-letni Amerykanin prowadził reprezentację swego kraju od 1983 do 1991 roku i ponownie od 1999 do 2006. To wtedy miał mieć seksualne relacje z niektórymi sportowcami. Do zespołu narodowego Kanady dołączył w 2007 roku, zaś głównym szkoleniowcem został w 2015.



"Nasi sportowcy, trenerzy, pracownicy biura i wolontariusze zasługują, a także spodziewają się pracy oraz rywalizacji sportowej w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku i profesjonalizmu" - dodała federacja w komunikacie.



Trenera Crowe'a zabrakło w kanadyjskiej ekipie już podczas lutowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.