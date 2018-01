Małysz chwali loty Stocha. "Jak na rakietę z Zębu przystało"





»

"Latał fantastycznie" - w ten sposób Adam Małysz skomentował skoki Kamila Stocha w pierwszym dniu mistrzostw świata w Obersdorfie. Dyrektor-koordynator polskiej kadry liczy, że w drugim dniu nie popsuje się aura. "Oby pogoda pozwoliła na walkę o medale" - dodał.

Stoch ma w dorobku wiele trofeów, ale na podium MŚ w lotach jeszcze nigdy nie stał. W piątek do tego celu bardzo się przybliżył. Nad czwartym Austriakiem Stefanem Kraftem ma 19,5 punktu przewagi. W pierwszej serii dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi oddał najdłuższy tego dnia skok - 230 m. Zajmował po nim trzecie miejsce, tracąc do Daniela-Andre Tandego tylko dwa punkty.

W drugiej poszybował 219 m. Drugi po pierwszej serii Richard Freitag uzyskał 225 m. Tande był natomiast bezkonkurencyjny. Z obniżonego na życzenie jego trenera rozbiegu do 16. belki skoczył na odległość 227 m. W efekcie na półmetku rywalizacji Stoch traci do lidera 17,8 pkt., a Freitag wyprzedza go o 6,9 pkt. Stoch leci po medal. Na półmetku ma podium Kamil Stoch w... czytaj dalej »

"Sporo się może wydarzyć"

Z formy lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zadowolony był dyrektor polskiej kadry. "Na półmetku konkursu indywidualnego Kamil jest na pozycji dającej medal! Drugi skok w konkursie spóźnił, ale latał fantastycznie. Jak na rakietę z Zębu przystało. Tande dzisiaj spisywał się świetnie, podobnie jak wracający po krótkiej przerwie Freitag" - relacjonował na Facebooku Małysz.

Cieszyły też go wyniki pozostałych rodaków. Poza Stochem wystąpiło jeszcze trzech Biało-Czerwonych. Dawid Kubacki zajmuje 10. miejsce, Stefan Hula 14., a Piotr Żyła 20.

"Brawa nie tylko dla Kamila, ale i pozostałych naszych reprezentantów. Sądziłem, że nieco lepiej zaprezentuje się Stefan, bo w treningach skakał wyśmienicie, ale, jest jeszcze jutrzejsza część zawodów" - czytamy dalej.

Dokończenie rywalizacji zaplanowano na sobotę. Pierwsza z dwóch serii ma rozpocząć się o godzinie 16. Małysz pozostaje optymistą. "Oby pogoda pozwoliła na walkę o medale w sprawiedliwych i bezpiecznych warunkach. Do zakończenia rywalizacji jeszcze dwa skoki. A w nich, jak widzieliśmy dzisiaj, sporo się może wydarzyć. Do różnic w odległościach dochodzą przeliczniki i rekompensaty za belkę startową oraz wiatr i te wartości mogą dużo namieszać. W każdą stronę - i na naszą korzyść, i (oby nie) niekorzyść" - prognozuje były niegdyś skoczek.



Wyniki MŚ w lotach (po 2 z 4 serii):



1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 449,6 pkt. (212,0/227,0 m)

2. Richard Freitag (Niemcy) 438,7 (228,0/225,0)

3. Kamil Stoch (Polska) 431,8 (230,0/219,0)

4. Stefan Kraft (Austria) 412,3 (218,0/208,5)

5. Robert Johansson (Norwegia) 408,0 (204,0/213,5)

6. Andreas Stjernen (Norwegia) 404,7 (193,0/203,0)

7. Peter Prevc (Słowenia) 399,3 (222,5/199,0)

8. Andreas Wellinger (Niemcy) 398,3 (206,0/207,0)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 395,5 (207,0/207,5)

10. Dawid Kubacki (Polska) 390,6 (207,5/208,0)

...

14. Stefan Hula (Polska) 374,2 (193,0/196,5)

20. Piotr Żyła (Polska) 344,9 (190,0/183,5)