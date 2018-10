Miał być drugim Małyszem, w wieku 24 lat kończy ze skokami. "Nie trenuje i chodzi do pracy"

Foto: Mateusz Jagielski/East News Video: tvn24

"Inteligenty, zdolny, pracowity". "Będzie drugim Małyszem"....

Krzysztof Biegun liderem klasyfikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich! Polak niespodziewanie wygrał wczoraj zawody w niemieckim Klingenthal. To jak na razie największy sukces w sportowej karierze 19- latka z Gilowic. Ci, którzy go znają, mówią zgodnie - to początek wielkiej kariery młodego skoczka.

