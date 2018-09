Po przegranej z Argentyną: żal możemy mieć tylko do siebie





Broniący tytułu Polacy niespodziewanie przegrali w Warnie z Argentyńczykami 2:3 (25:16, 19:25, 23:25, 25:23, 14:16) w meczu grupy H drugiej rundy mistrzostw świata siatkarzy. - Trochę zaprzepaściliśmy szansę, by mieć prawie załatwioną sprawę awansu. Teraz musimy walczyć dalej - komentował libero Paweł Zatorski.

Tie-break, trzy piłki meczowe i porażka. Dramat Polaków na mistrzostwach świata Piekielne... czytaj dalej » To pierwsza porażka Biało-Czerwonych w turnieju. Wcześniej wygrali pięć spotkań.

Teraz Francja

- Nie wyciągnęliśmy tego meczu, choć doprowadziliśmy do piłek meczowych. Możemy mieć żal tylko do siebie, bo po pierwszym świetnym secie zaczęliśmy grać dużo bardziej nerwowo i to się na nas zemściło - mówił już po wszystkim Zatorski.



Środkowy Mateusz Bieniek przyznał, że drużyna spisała się słabo. - Trzeba to wymazać z głowy, bo mamy jeszcze dwie szanse i musimy je wykorzystać - opowiadał. - Po prostu większość zespołu nie zagrała dziś swoich najlepszych zawodów i brakowało nam tego czegoś. Błędów było za dużo. Po nich nasza pewność siebie się obniżała, bo nie można było sobie pozwolić na pewne ryzyko.



W sobotę mecz z Francuzami, którzy mają tylko teoretyczne szanse na awans do trzeciej rundy.

Źródło: Maciej Kulczyński / PAP Polacy niespodziewanie przegrali