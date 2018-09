Z Francją o awans. Potrzebne trzy punkty





»

Polscy siatkarze potrzebują trzech punktów, by bez oglądania się na innych mieć pewność awansu do czołowej szóstki mistrzostw świata. Broniący tytułu Biało-Czerwoni o zagwarantowanie sobie udziału w trzeciej rundzie powalczą w sobotnim meczu grupy H z Francuzami.

Po przegranej z Argentyną: żal możemy mieć tylko do siebie Broniący tytułu... czytaj dalej » Polacy w efektownym stylu przeszli przez pierwszą rundę turnieju, zdobywając komplet punktów. Wielu kibiców zakładało, że przepustkę do trzeciego etapu zapewnią sobie już w pierwszym pojedynku grupy H z Argentyńczykami. Niespodziewanie, po słabej grze, ulegli jednak teoretycznie najsłabszemu w tym gronie rywalowi 2:3.



- Mam nadzieję, że w meczu z Francją pokażemy, iż to był tylko chwilowy spadek formy - zaznaczył Bartosz Kurek.

Z pierwszego miejsca

Porażkę w pięciu setach w pierwszej kolejce drugiej rundy zanotowali też Trójkolorowi, którzy ulegli Serbom. Był to już ich trzeci przegrany mecz w tej imprezie (wszystkie 2:3), tym samym szanse na awans zawodników Laurenta Tillie do kolejnego etapu zmagań są znikome.



Wybrańcy Vitala Heynena zmierzyli się z Francuzami w tym roku dwukrotnie - w fazie interkontynentalnej LN wygrali 3:0, a w memoriale Huberta Jerzego Wagnera 3:2.



W składzie Trójkolorowych jest wielu siatkarzy, którzy obecnie lub w przeszłości grali w klubach z PlusLigi. W tym gronie są: Benjamin Toniutti, Antoine Brizard, Thibault Rossard, Julien Lyneel i Kevin Tillie.



Do trzeciej rundy MŚ awansują drużyny z pierwszego miejsca z każdej z czterech grup oraz dwie ekipy z drugiej pozycji z najlepszym bilansem.

Źródło: Maciej Kulczyński / PAP Polacy muszą pokonać Francuzów za trzy punkty