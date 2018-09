Trafili na Polskę, są zadowoleni. "To nie ta jakość"





Foto: PAP/Maciej Kulczyński | Video: PAP/Maciej Kulczyński Polacy z Serbią już wygrali. Czas na rewanż

We Włoszech z zadowoleniem przyjęto losowanie grup trzeciej rundy mistrzostw świata. Reprezentacji Polski zdają się nie obawiać, już myślą o awansie. W Serbii również można wyczuć optymizm.

Środkowy reprezentacji o szansach na półfinał: teoretycznie nasza grupa jest łatwiejsza Jakub Kochanowski... czytaj dalej » "Losowanie sprawia, że zespół Blengini ma duże szanse na awans" - ocenił największy dziennik sportowy Italii "La Gazzetta dello Sport".



We Włoszech ulga, bo obawiano się, że na drodze reprezentacji Gianlorenzo Blenginiego staną Rosjanie, aktualni mistrzowie Europy i faworyci do złota.



"Trudniejszą grupą jest ta z Brazylią, Rosją i Stanami Zjednoczonymi" - ocenili dziennikarze serwisu telewizji Sky.



Polskę doceniają, ale dla nich nie jest to przeszkoda, której nie można przeskoczyć. "Blengini nigdy tego nie przyzna, ale może być usatysfakcjonowany. Mogliśmy trafić na bardziej wymagających rywali. Polacy Heynena to aktualni mistrzowie świata, ale to nie ta jakość, co cztery lata temu, która pozwoliła im na sportowy cud. Serbia jest trudniejszym przeciwnikiem, o czym świadczy pokonanie Rosji w pierwszej fazie mistrzostw" - można przeczytać na stronie Sky.

Nie może się doczekać

Mecz z Włochami w piątek, dzień wcześniej Polacy zagrają z Serbią. Biało-Czerwoni po raz drugi z rzędu spotkają się z bałkańską drużyną. W niedzielny wieczór wygrali gładko 3:0, zapewniając sobie awans do trzeciej rundy mistrzostw.



"Informer", najpoczytniejszy dziennik w Serbii, cytuje wypowiedź selekcjonera Nikoli Grbicia.



- Nie ma znaczenia, z kim gramy. Nas interesuje zwycięstwo. Włosi mają tylko jedną porażkę, grają u siebie, będą trudnym przeciwnikiem. Polska? Nie mogę doczekać się powtórnego spotkania z tą reprezentacją. Będą inne okoliczności i mam nadzieję, że inny wynik - zapowiedział.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Nikola Grbić liczy na rewanż



Terminarz kolejnych rund MŚ siatkarzy:

Grupa I

środa, 26 września

Brazylia - Rosja, godz. 17.00



czwartek, 27 września

USA - Rosja, godz. 17.00



piątek, 28 września

Brazylia - USA, godz. 17.00



Grupa J

środa, 26 września

Włochy - Serbia, godz. 21.15



czwartek, 27 września

Polska - Serbia, godz. 20.30



piątek, 28 września

Włochy - Polska, godz. 21.15



półfinały - sobota, 29 września

(godz. 17.00 i 20.30)



mecz o 3. miejsce i finał - niedziela, 30 września

(godz. 17.00 i 20.30)