Wilfredo Leon odchodzi z Kazania. Może trafić do Serie A





Siatkarz Wilfredo Leon poinformował, że nie przedłuży wygasającego po tym sezonie kontraktu z Zenitem Kazań. Posiadający polskie obywatelstwo Kubańczyk, który występował w rosyjskim klubie od 2014 roku, nie podał jeszcze, kto będzie jego nowym pracodawcą. W reprezentacji Biało-Czerwonych będzie mógł zadebiutować najwcześniej 24 lipca 2019 roku.

"Chciałbym podziękować klubowi i trenerowi za stworzenie perfekcyjnych warunków dla mojego sportowego rozwoju. W tym wspaniałym zespole wywalczyłem trofea, o których marzyłem - zdobyłem mistrzostwo Rosji, Puchar i Superpuchar Rosji, triumfowałem w Lidze Mistrzów, a także w klubowych mistrzostwach świata" - wyliczał w swoim oświadczeniu Leon, który jest niekwestionowaną gwiazdą ekipy z Kazania.

Wysokie cele

24-letni siatkarz jeszcze nie zakończył sezonu w Zenicie. Przed nim rywalizacja w play off rosyjskiej ekstraklasy oraz występ w turnieju finałowym LM, w którym klub z Kazania - jako gospodarz - ma zagwarantowany udział. W obu przypadkach drużyna broni tytułu.



"Jako profesjonalista gwarantuję, że włożę całe moje serce i umiejętności w to, by wygrać te zmagania. Finał LM wypada w dniu pierwszych urodzin mojej córki (13 maja - od red.), więc zwycięstwo byłoby najlepszym prezentem" - zaznaczył Kubańczyk z polskim paszportem.



Występujący na przyjęciu zawodnik zapewnił, że rozstaje się z rosyjskim klubem w zgodzie i obie strony nie wykluczają nawiązania współpracy w przyszłości.

Kierunek Włochy

Już od kilku miesięcy w mediach pojawiały się spekulacje, gdzie w przyszłym sezonie zagra Leon. Przyznawał on w wywiadach, że otrzymuje sporo ofert. Głośno jest o propozycjach z ligi włoskiej, a przede wszystkim z Sir Safety Perugia, której właściciel, Gino Sirci, miał zaoferować zawodnikowi rekordowo wysoki kontrakt.



Zenit nie musi się martwić o zastąpienie tego zawodnika. W piątek o przejściu latem do tego utytułowanego rosyjskiego zespołu poinformował charyzmatyczny i znany z nieszablonowych zagrań Earvin N'Gapeth. Występujący na tej samej pozycji Francuz czwarty rok broni barw włoskiego klubu Azimut Modena.

Pasmo sukcesów

Leon ma w dorobku zarówno sukcesy klubowe, jak i reprezentacyjne. Wraz z ekipą z Kazania m.in. trzy razy z rzędu (2015-17) triumfował w LM i rosyjskiej ekstraklasie, a w minionym roku zwyciężył w KMŚ. W barwach kubańskiej drużyny narodowej zaś zajął trzecie miejsce w Lidze Światowej (2012). Ma też na koncie szereg nagród indywidualnych (np. dla MVP Ligi Mistrzów w latach 2015-16).



W lipcu 2015 roku Leon otrzymał polskie obywatelstwo. We wrześniu 2017 roku zaś prezydium zarządu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) zgodziło się na zmianę federacji macierzystej przez tego zawodnika. Po upłynięciu dwuletniej karencji będzie mógł wystąpić w biało-czerwonych barwach najwcześniej 24 lipca 2019 roku.