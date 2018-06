Trener Polaków postawi piwo kibicom. Ale najpierw stawia warunek





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/Marek Kliński Polacy świetnie grają w Lidze Narodów

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski Vital Heynen to barwna postać. Przed niedzielnym meczem z Niemcami w Lidze Narodów zapowiedział, że jeżeli jego drużyna wygra 3:0 lub 3:1, postawi piwo wszystkim dorosłym kibicom obecnym w łódzkiej Atlas Arenie!

Dla Heynena konfrontacja z naszymi zachodnimi sąsiadami będzie szczególna. W przeszłości prowadził bowiem Niemców. Chce zwyciężyć i zakończyć turniej w Łodzi szóstą wygraną w Lidze Narodów.

Spacerek w Lidze Narodów. Siatkarze ciągle niepokonani Polska pokonała... czytaj dalej » - Zaraz po meczu z Chinami powiedziałem zawodnikom, że w niedzielę jest wyjątkowy dla mnie mecz - z Niemcami. Potrzebujemy tego zwycięstwa, aby zakończyć ten weekend z bilansem sześciu wygranych. Jestem pewien, że zagramy dobre spotkanie i że będziemy grać lepiej niż w sobotę - taki jest cel - powiedział szkoleniowiec na sobotniej konferencji prasowej po meczu z Chinami, wygranym 3:0.

"Obiecuję wam piwo"

Belgijski trener postanowił nagrodzić kibiców, którzy przyjdą na niedzielne spotkanie z Niemcami i będą wspierać naszą kadrę w drodze do ewentualnego sukcesu. O swoim planie poinformował za pośrednictwem strony "Polska Siatkówka".

"Przepraszam wszystkich, mój polski jest ciągle za słaby, by wyjaśnić" - zaczął. "Ale słowo "piwo" zrozumiecie. Obiecuję wam piwo. Jeśli jutro pokonamy Niemców i zdobędziemy komplet punktów, to będę na zewnątrz hali i kupię piwo wszystkim!" - zapowiedział Heynen.

To nie pierwsza tego typu zapowiedź ze strony Heynena. W kwietniu Belg obiecał też piwo kibicom prowadzonego przez siebie VfB Friedrichshafen, jeśli pokonają ZAKSA Kędzierzyn Koźle i awansują do Final Four Ligi Mistrzów. Wówczas górą byli jednak Polacy i niemieccy fani musieli obejść się smakiem. A przygotowane beczki z piwem stały już przed halą.



Żeby nie być gołosłownym: tako rzecze @vitalheynen#bądźczęściągrypic.twitter.com/I6hikr2W2U — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) 2 czerwca 2018