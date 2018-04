Belg podał skład reprezentacji. Po polsku





Foto: Dudek1337 / Wikipedia (CC BY-SA 2.0) | Video: pzps.pl, wikipedia W tym roku Vital Heynen będzie z Polakami bronił złota mistrzostw świata

Trener reprezentacji Polski Vital Heynen ogłosił pierwsze powołania do szerokiej kadry na Ligę Narodów. Zrobił to po polsku, co widać na filmie zamieszczonym na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W drużynie jest wielu doświadczonych graczy, ale i kilku mistrzów świata juniorów z ubiegłego roku.

Po rocznej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi do drużyny narodowej wracają mistrzowie świata z 2014 roku Mateusz Mika i Piotr Nowakowski. Nie brakuje żadnego z graczy, którzy tworzyli trzon kadry w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, czyli Bartosza Kurka, Grzegorza Łomacza, Fabiana Drzyzgi, Michała Kubiaka, Mateusza Bieńka czy Dawida Konarskiego.

Bardzo zmotywowani

Z debiutantów, oprócz kilku mistrzów świata juniorów z ubiegłego roku, są zbierający dobre recenzje w spotkaniach ligowych Damian Schulz z Trefla Gdańsk czy Marcin Janusz ze Skry Bełchatów.



- Ta dwudziestka szóstka to nie tylko efekt planowania składu, ale i długich rozmów z zawodnikami, dzięki którym wiem, że są bardzo zmotywowani i gotowi do pracy. Ja sam nie mogę doczekać się pierwszych wspólnych treningów - skomentował swój wybór belgijski szkoleniowiec, który w lutym zastąpił zwolnionego po nieudanym występie w ubiegłorocznych ME w Polsce Włocha Ferdinando De Giorgiego.

Tygodniowe zgrupowanie

Pierwsza grupa kadrowiczów zbierze się w Warszawie 7 maja, aby zrobić badania lekarskie i przejść procedury wizowe przed czekającym ich wyjazdem do USA. Dwa dni później w Spale rozpocznie się tygodniowe zgrupowanie.



Przed zaplanowaną na 25-27 maja inauguracją Ligi Narodów, która od tego roku zastąpi Ligę Światową, Biało-Czerwoni rozegrają dwa sparingi z ekipą Kanady - 19 maja w Katowicach i 21 maja w Opolu.



Jak poinformował PZPS, oprócz oficjalnej "26", na treningi do Spały Heynen zaprosił rozgrywającego Łukasza Kozuba oraz libero Mateusza Masłowskiego, którzy jednak nie są przewidziani do występu w LN.



Skład reprezentacji Polski:

Zmiana w przepisach. Siatkarze już pewni Euro Ani kobiety, ani... czytaj dalej » rozgrywający: Fabian Drzyzga (Olympiakos Pireus), Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz (obaj Skra Bełchatów), Marcin Komenda (GKS GieKsa Katowice);



przyjmujący: Bartosz Bednorz (Skra Bełchatów), Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom), Michał Kubiak (Beijing Volleyball, Chiny), Bartosz Kwolek (Onico Warszawa), Artur Szalpuk, Mateusz Mika (obaj Trefl Gdańsk), Aleksander Śliwka (Asseco Resovia Rzeszów)



atakujący: Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), Dawid Konarski (Ziraat Bankasi, Turcja), Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi), Maciej Muzaj (Jastrzębski Węgiel), Damian Schulz (Trefl Gdańsk)



środkowi: Mateusz Bieniek (Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Norbert Huber (Cerrad Czarni Radom), Jakub Kochanowski (Indykpol AZS UWM Olsztyn), Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Jan Nowakowski (Onico Warszawa), Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk)



libero: Kacper Piechocki (Skra Bełchatów), Damian Wojtaszek (Onico Warszawa), Paweł Zatorski (Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Michał Żurek (Indykpol AZS UWM Olsztyn).



Terminarz turniejów LN z udziałem Polski:

25-27 maja, Katowice/Kraków: Polska, Rosja, Kanada, Korea

1-3 czerwca, Łódź: Polska, Chiny, Niemcy, Francja

8-10 czerwca, Osaka: Japonia, Polska, Bułgaria, Włochy

15-17 czerwca, Chicago: USA, Polska, Serbia, Iran

22-24 czerwca, Melbourne: Australia, Argentyna, Brazylia, Polska



Turniej finałowy: 4-8 lipca, Lille (Francja)