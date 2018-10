Heynen już myśli o igrzyskach. "Ten zespół jest wart więcej niż brąz"





Miesiąc temu było mistrzostwo świata, teraz selekcjoner polskich siatkarzy snuje plany o medalu olimpijskim. - Chcę go zdobyć - podkreślił Vital Heynen, który nie ma wątpliwości, że mimo napiętego kalendarza mistrzów świata stać, by najpierw wywalczyć awans na igrzyska w Tokio.

Mija właśnie miesiąc od obrony tytułu mistrzów świata przez polski zespół. Wywalczony medal zmienił belgijskiego szkoleniowca, co zresztą sam potwierdził.

- Ludzie powtarzają: Sam nigdy się nie zmieniasz, ale wszystko, co się dzieje dookoła cię zmienia. Te mistrzostwa zmieniły więc mnie, zawodników, każdego. Odczuwam to. Mógłbym powiedzieć, że sam się nie zmieniłem, ale ludzie z mojego otoczenia patrzą na mnie teraz trochę inaczej. To normalne. Nawet tutaj we Friedrichshafen, gdzie pracuję na co dzień. Mieszkam w małej wiosce poza miastem, a każdego dnia ktoś chce zrobić sobie ze mną selfie. To pewna zmiana. Można powiedzieć, że już nie jestem w stanie się ukryć - przyznał Heynen.

- Uważam, że taki triumf zawsze wpływa na ciebie jako na osobę. Potem dostrzegasz to także w pracy trenerskiej. Ale przegrana przecież również wpływa na nas. Można więc żartobliwie powiedzieć, że pod tym względem nie ma różnicy, czy odnosi się sukces, czy ponosi porażkę - dodał.

Powiększony skład

Podczas listopadowego spotkania z władzami PZPS podsumowany zostanie pierwszy rok pracy Belga za sterami polskiej kadry. Po awansie do "szóstki" mistrzostw świata mówił, że mimo zrealizowania wyznaczonego celu, nie czuje się wcale spokojny o pozostanie na stanowisku. Okazuje się, że nawet po wywalczeniu złota obawy nie zniknęły.

- Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość. Jedna rzecz, której się nauczyłem w Polsce, to że nigdy nie wiesz, co się wydarzy w tym kraju. Zobaczymy w listopadzie. Oczywiście, mam nadzieję, że będę kontynuował swoją pracę. Chcę też podkreślić, że w Polsce generalnie czasem zbyt szybko wysnuwa się wnioski. Uważam, że warto o nieco większą stabilizację i wiarę w długoterminową pracę danej osoby, warto dawać szansę - stwierdził.

Liczy, że w drugim roku praca będzie układać się jeszcze lepiej. - Zakładam, że w drugim roku zawodnicy będą mnie lepiej rozumieć, a ja ich. Niektórzy siatkarze grali niesamowicie podczas mistrzostw, a nie są w stanie grać tak zawsze. Mam też takich zawodników, którzy prezentują bardzo dobry poziom. Teraz zadanie przed pozostałymi, by dorównać kolegom. Sądzę, że mamy potencjał. Nie chcę być zależny od postawy dwóch graczy, w przyszłym roku będziemy polegać na zespole. Uważam, że to możliwe. Sądzę, że w drugim roku pracy będziemy grać lepiej jako drużyna, a nawet jestem o tym przekonany - podkreślił Belg.

Od 24 lipca będzie mógł skorzystać z Wilfredo Leona. Być może będą w stanie dołączyć do kadry także Karol Kłos czy Mateusz Mika. Może się zdarzyć, że w najważniejszych imprezach 2019 roku nie będzie miejsca w składzie dla wszystkich mistrzów globu.

- W przyszłym roku drużyna to nie będzie 14 zawodników, tylko 30. To nie tak, że skoro Łukasz Kaczmarek czy Maciej Muzaj nie pojechali na mistrzostwa świata, to nie należą do mojej kadry. Tomasz Fornal wykonał świetną robotę, pomagając podczas przygotowań do tej imprezy. Marcin Komenda był gotowy wesprzeć nas podczas Memoriału Huberta Wagnera. Oni wszyscy należą do zespołu. Są jeszcze Kłos, Leon, Mika i wielu innych chłopaków. Pewnie o kilku zapomniałem teraz wspomnieć, ale na pewno będzie ich więcej niż 14. Czas pokaże, kto się znajdzie w składzie na najważniejszą imprezę, czyli kwalifikacje olimpijskie - wyjawił.

"W głowach tylko igrzyska"

Poza walką o bilet na igrzyska Polaków w przyszłym roku czekają jeszcze mistrzostwa Europy, Liga Narodów i Puchar Świata. Belg ma już pomysł, jak sobie poradzić z tak napiętym kalendarzem.

- Tych imprez jest za dużo. Wspólnie z PZPS jak na razie uznaliśmy, że najważniejsze są kwalifikacje olimpijskie. Zobaczymy jeszcze, jak podejść do pozostałych startów. Na pewno trzeba ustalić priorytety, bo nie wierzę w taktykę, by próbować wygrać wszystko. W tej chwili mamy w głowach tylko kwalifikacje do igrzysk - stwierdził.

Po awansie do "szóstki" MŚ Heynen powiedział, że jako miłośnik ryzyka nie wziąłby w ciemno brązu, a jedynie złoto lub srebro. I opłaciło się. A jak jest w przypadku Tokio?

- Poprawne byłoby stwierdzenie, że ten zespół jest wart więcej niż brąz. Jeśli spojrzy się na sprawę realistycznie i przypomni sobie, że polska siatkówka czeka na podium w igrzyskach ponad 40 lat, to trzeba być na tyle skromnym, by odpowiedzieć: Tak, każdy olimpijski mnie uszczęśliwi. Znaleźć się po tylu latach w czołowej trójce igrzysk to byłby znaczący sukces. Oczywiście, nie pojedziemy tam walczyć o trzecie miejsce, które byłoby i tak wspaniałym wynikiem. Ale też nie jest tak, że po zdobyciu mistrzostwa świata można mówić, że tylko złoto nas zadowoli. Olimpijski medal to niesamowita sprawa. Jest on na mojej liście i chcę go zdobyć - podsumował.