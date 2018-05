Heynen podał skład siatkarzy na Ligę Narodów





Foto: PAP/Grzegorz Michałowski | Video: PAP Vital Heynen ma odbudować polską kadrę

Trener reprezentacji Polski Vital Heynen podał nazwiska 21 siatkarzy, którzy znaleźli się w składzie na Ligę Narodów. Wybory dokonane przez belgijskiego szkoleniowca nie są niespodzianką.

Wcześniej Heynen podał szeroki, 26-osobowy skład. Teraz - zgodnie z regulaminem - musiał uszczuplić go o pięciu graczy. Belg podziękował na razie młodym zawodnikom bez doświadczenia w seniorskiej drużynie narodowej - Marcinowi Komendzie, Janowi Nowakowskiemu, Tomaszowi Fornalowi i Norbertowi Hubertowi.

Poza listą znalazł się także Damian Wojtaszek, który miał się znaleźć w kadrze na LN. W czwartek, czyli pierwszego dnia zgrupowania w Spale, libero ONICO Warszawa doznał jednak kontuzji kolana i w środę przejdzie zabieg. To wyklucza go z pierwszej części sezonu reprezentacyjnego.

Ma ich na oku

Na początek Kuba, na koniec schody. Polacy poznali terminarz mundialu Broniący tytułu... czytaj dalej » - Jestem bardzo zadowolony z pracy wykonanej przez zawodników podczas tych kilku dni zgrupowania w Spale - ocenił Heynen, cytowany na stronie PZPS. - Krótki czas do startu w LN nie pozwala na eksperymenty, ale zapewniam, że obserwuję i obserwować będę wszystkich powołanych na ten sezon. W porównaniu do pierwotnego planu jest zmiana wynikająca z kontuzji Damiana Wojtaszka. Mam jednak nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i będzie mógł jeszcze być z nami w tym sezonie - powiedział szkoleniowiec.



Jak zaznaczono w komunikacie, zgodnie z regulaminem światowej federacji (FIVB), w razie potrzeb medycznych selekcjoner będzie mógł korzystać z pełnej listy 26 zawodników.

Da szanse młodym

Belg od początku przyznał, że tegoroczną edycję LN będzie chciał wykorzystać do sprawdzenia wielu siatkarzy i nastawia się na częste rotacje składem. Szansę na debiut w seniorskiej reprezentacji powinni dostać w najbliższych tygodniach m.in. atakujący Bartosz Kwolek i Damian Schulz, a także rozgrywający Marcin Janusz.



Tylko jeden siatkarz chce odpocząć od kadry Trener... czytaj dalej » W późniejszych przygotowaniach kadry do kolejnych imprez będą uczestniczyć w Spale także zaproszeni przez trenera Łukasz Kozub i Mateusz Masłowski.



Przed zaplanowaną na 25-27 maja inauguracją LN, która od tego roku zastąpi Ligę Światową, Biało-Czerwoni rozegrają dwa sparingi z ekipą Kanady. 19 maja wystąpią w Katowicach, a dwa dni później w Opolu.



Skład Polski na Ligę Narodów:



rozgrywający: Fabian Drzyzga (Olympiakos Pireus), Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz (obaj Skra Bełchatów);

przyjmujący: Bartosz Bednorz (Skra Bełchatów), Michał Kubiak (Beijing Volleyball, Chiny), (Onico Warszawa), Artur Szalpuk, Mateusz Mika (obaj Trefl Gdańsk), Aleksander Śliwka (Asseco Resovia Rzeszów)

atakujący: Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), Dawid Konarski (Ziraat Bankasi, Turcja), Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi), Maciej Muzaj (Jastrzębski Węgiel), (Trefl Gdańsk)

środkowi: Mateusz Bieniek (Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kochanowski (Indykpol AZS UWM Olsztyn), Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk)

libero: Kacper Piechocki (Skra Bełchatów), Paweł Zatorski (Zaksa Kędzierzyn-Koźle), Michał Żurek (Indykpol AZS UWM Olsztyn).