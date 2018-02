Niekonwencjonalne metody i sukcesy. Oto nowy selekcjoner siatkarzy





Ma 48 lat, biegle włada kilkoma językami, a swoje drużyny prowadzi niekonwencjonalnie - Belg Vital Heynen został selekcjonerem kadry polskich siatkarzy i podjął się trudnego zadania. W dotychczasowej karierze udowodnił, że umie poprowadzić zespół do sukcesów.

Opinie o Heynenie są różne. Jedni mówią, że to selekcjoner na lata, inni, że dobry na rok. Pewne jest, że Belg potrafi znaleźć wspólny język z wielkimi gwiazdami, a także z juniorami. Potrafi scalić zespół, sprawić, by wszyscy szli za nim w ogień. Udowodnił to już dwukrotnie - najpierw z reprezentacją Niemiec, a potem Belgii.

Wygrał doświadczeniem

W wyścigu o fotel szkoleniowca polskiej kadry w ostatnim etapie pokonał dwóch Polaków - Piotra Gruszkę i Andrzeja Kowala. Miał jedną ważną przewagę nad pozostałymi kandydatami - prowadził już narodowe kadry i to z sukcesem.



Belg nowym trenerem reprezentacji. Pokonał dwóch Polaków Zarząd Polskiego... czytaj dalej » Z Niemcami zdobył brązowy medal mistrzostw świata w 2014 roku i zaskoczył tym wszystkich ekspertów. Nie miał bowiem w drużynie wielkich gwiazd, ale za to potrafił stworzyć niesamowitą atmosferę. Zakończył pracę, gdy nie zdołał z drużyną awansować do igrzysk w Rio de Janeiro. Po bardzo wyrównanym pojedynku wyeliminowali ich wtedy Polacy.



Heynen objął wtedy rodzimą kadrę. Belgowie mieli jeszcze mniej znanych nazwisk, a zdołali awansować do półfinału mistrzostw Europy 2017. To była największa niespodzianka turnieju rozgrywanego w Polsce. W meczu o brązowy medal ulegli Serbom.

Belg prowadził także kilka zespołów klubowych. Teraz jest trenerem niemieckiego VfB Friedrichshafen i dostał zgodę od polskiego związku, by łączyć oba stanowiska. Znany jest także z PlusLigi – w latach 2013-15 pracował z siatkarzami Transferu Bydgoszcz. A szkoleniową karierę zaczynał z Noliko Maseeik, belgijski klub objął w 2005 roku i spędził tam siedem lat. Wcześniej występował w nim w roli rozgrywającego. Zresztą to jedyny klub, z jakim był związany jako zawodnik. Rok pracował też w tureckim Ziraat Bankasi Ankara (2012/13) i francuskim Tours VB (2015/16).

Treningi po polsku

Działaczy PZPS Heynen przekonał także obietnicą nauki języka polskiego. Zdaniem Belga po 4-5 miesiącach będzie już w stanie poprowadzić trening w tym języku. Trudno mu nie wierzyć, skoro opanował już m.in. angielski, niemiecki, francuski.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Celem Heynena będą igrzyska olimpijskie w 2020 roku



W pracy stawia na zespołowość i integrację. Potrafi podjąć kontrowersyjne decyzje i często posługuje się niekonwencjonalnymi metodami. Nie należy do trenerów spokojnych, analitycznych. Jest żywiołowy, energiczny i przy boisku zachowuje się tak, jakby sam chciał za chwilę się na nim znaleźć.



Kontrakt z polską federacją podpisał do igrzysk w Tokio w 2020 roku. - Zawsze moim marzeniem było zdobycie medalu olimpijskiego. Polska siatkówka na to zasługuje - mówił w kilku wywiadach.