Sponsor włoskiej kadry oskarżony o rasizm w reklamie





Sponsor włoskiej reprezentacji siatkarek, które w sobotę zdobyły wicemistrzostwo świata, spotkał się z oskarżeniami o rasizm. Uznano, że w jednej z reklam specjalnie nie pokazano ciemnoskórych zawodniczek występujących w ekipie Italii. "Jakakolwiek forma dyskryminacji jest nam obca" - odpiera zarzuty.

Dzień po wywalczeniu przez Włoszki srebrnego medalu w kilku mediach, m.in. dzienniku "La Repubblica", opublikowano reklamę, w której wielka butelka wody stoi przed drużyną, a zdjęciu towarzyszy slogan "mistrzynie siatkówki piją Uliveto!".



Wielu internautów dość szybko zauważyło, że na fotografii nie widać dwóch ciemnoskórych zawodniczek - Miriam Sylli i Paoli Egonu - i zarzuciło marce, że specjalne ustawiła butelkę tak, by zasłonić te dwie siatkarki.



Zarówno Sylla, jak i Egonu urodziły się we Włoszech. Rodzice pierwszej pochodzą z Wybrzeża Kości Słoniowej, a drugiej z Nigerii. Obie były ważnymi postaciami w zespole z Italii, a Egonu wymieniana był jako jedna z największych gwiazd mundialu.



Na portalach społecznościowych zaczęło pojawiać się coraz więcej oskarżeń o rasizm i Uliveto wystosowało na Facebooku oświadczenie w tej sprawie.



"Z wielkim entuzjazmem śledziliśmy przygodę naszych siatkarek, wszystkich bez wyjątku. Jakakolwiek forma dyskryminacji jest nam obca. Nasze wsparcie dla drużyny i wszystkie jego elementy są zilustrowane za sprawą wielu zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych" - zaznaczono w komunikacie.

Na wcześniej opublikowanych zdjęciach na profilu tej marki ciemnoskóre zawodniczki były dobrze widoczne.



Internauci znaleźli później także oryginalne zdjęcie, które wykorzystano w reklamie wzbudzającej kontrowersje. Fotografię wykonano jeszcze przed MŚ. Sylla była wówczas nieobecna. Okazało się zaś, że butelka zasłoniła poza Egonu także Serenę Ortolani, która nie jest ciemnoskóra.

Pierwszy raz Serbia

W finale mistrzostw Włoszki przegrały z 2:3 z Serbkami, dla których jest to pierwszy złoty medal w historii. Brązowy medal wywalczyły Chiny po wygranej z Holandią 3:0. Polki po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowały się do turnieju.