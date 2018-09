Dwie wygrane za trzy punkty. "Mogliśmy sobie pozwolić na elementy fantazji"





Aleksander Śliwka przyznał, że Portorykańczycy nie byli wymagającymi rywalami w czwartkowym meczu mistrzostw świata, dzięki czemu polscy siatkarze przećwiczyli różne zagrania. - Mogliśmy sobie pozwolić na elementy fantazji - przyznał reprezentacyjny przyjmujący.

Niecodzienny wyczyn trenera Polaków. "Dla mnie to normalne" - Dobrze, że... czytaj dalej » Broniący tytułu Polacy wygrali w Warnie w swoim drugim meczu grupy D z Portorykańczykami 3:0. W żadnym z setów rywale z Karaibów nie zdobyli nawet 16 punktów.



23-letni zawodnik przyznał, że kluczem do zwycięstwa był serwis.



- Ustawił nam mecz. Odrzuciliśmy rywali od siatki, co pozwoliło nam ustawiać szczelny blok, a wtedy łatwiej się gra, wszystko się układa. Potwierdziło się powiedzenie „kto zagrywa, ten wygrywa" - oznajmił.

Od pierwszego do ostatniego punktu

W środę na inaugurację zmagań w grupie D Polacy wygrali z Kubańczykami 3:1. Pojawiły się głosy, że przegrany trzeci set był wynikiem utraty koncentracji.



- Potrzebna jest od pierwszego do ostatniego punktu, nie wiem, czy wczoraj to była kwestia jej utraty. Rywale dobrze zagrywali, nie ma co tamtego meczu już roztrząsać. Ważne, że mamy dwa zwycięstwa za trzy punkty. Myślę, że następne spotkanie z Finlandią będzie podobne - stwierdził Śliwka.



W pojedynku z Portoryko miał szansę zaprezentować się na boisku przez całe spotkanie. Zdobył najwięcej punktów w cały zespole - 13. Był to jego debiut w MŚ.



- Czułem się bardzo dobrze na boisku, cieszyłem się grą - zapewnił.



Mecz z Finlandią odbędzie się w sobotę.

Polacy pokonali Portoryko 3:0