Siatkarze pozbierali się. Pierwsze zwycięstwo nowego selekcjonera





Foto: PAP/Dominik Gajda | Video: PAP/EPA Polacy zrewanżowali się za porażkę w pierwszym meczu

Polacy przegrywali 0:2, ale w kolejnych setach już zdominowali Kanadyjczyków i zwyciężyli w sparingu 3:2. To pierwsza wygrana za kadencji trenera Vitala Heynena.

W sobotę, w debiucie belgijskiego selekcjonera, Biało-Czerwoni przegrali w Katowicach 1:3. W poniedziałek doszło do rewanżu w Opolu. I początek również należał do gości. Kanadyjczycy, prowadzeni przez byłego opiekuna Polaków Stephane'a Antigę, wygrali dwa pierwsze sety do 22 i 27.



Nieudany debiut selekcjonera siatkarzy. "Jestem rozczarowany" Polscy siatkarze... czytaj dalej » Od trzeciego zaczęli dominować gospodarze. Doprowadzając do tie-breaka, pozwolili rywalom zdobyć odpowiednio 17 i 18 punktów. W piątym zwyciężyli 15:9.

Teraz Liga Narodów

W ten sposób Heynen wygrał pierwszy mecz w roli selekcjonera Biało-Czerwonych. 48-letni Belg w lutym zastąpił zwolnionego w ubiegłym roku - po nieudanym występie w mistrzostwach Europy - Włocha Ferdinando De Giorgiego.



Przed polskimi siatkarzami teraz występy w Lidze Narodów. 25 maja o punkty zmierzą się w Katowicach z Koreą Południową. W kolejnych dniach, już w Krakowie, rywalami będą Rosja oraz Kanada.



Turniej, zastępujący Ligę Światową, ma być okazją do sprawdzenia wielu zawodników. Najważniejszą imprezą sezonu są mistrzostwa świata (9-30 września we Włoszech i Bułgarii). Biało-Czerwoni bronią tytułu.



Polska - Kanada 3:2 (22:25, 27:29, 25:17, 25:18, 15:9)