Siatkarze walczyli z chorobami. "Banany i żele postawiły nas na nogi"





Polscy siatkarze przez całe mistrzostwa świata walczą nie tylko z silnymi rywalami, ale też chorobami i urazami. - Na szczęście banany i żele energetyczne postawiły nas na nogi - powiedział po zwycięskim półfinale z Amerykanami Paweł Zatorski.

Chociaż Polacy z meczu na mecz grają w turnieju coraz lepiej, problemy ich po drodze nie opuszczały. Najgłośniej było o chorobie Michała Kubiaka. Kapitan reprezentacji Polski z tego powodu opuścił spotkanie z Argentyną w II fazie, a w następnym, z Francją, wchodził fragmentami w trzech partiach.

Bez kapitana ani rusz

Ile kapitan znaczy dla zespołu, pokazały wyniki. Oba spotkania Biało-Czerwoni przegrali. Kubiak dopiero we wtorek zakończył kurację antybiotykową i wrócił do gry. W spotkaniu z Serbami, wygranym przez Polaków 3:0, zdobył 14 punktów. W kolejnym z Włochami zdobywał niezwykle ważne punkty i nasz zespół już po pierwszym secie zapewnił sobie awans do półfinału. Tam znów był jednym z najlepszych na parkiecie - zdobył 22 punkty.

Źródło: EPA/Daniel Dal Zennaro Kubiak to jeden z liderów kadry

Kubiak to nie jedyny siatkarz, który miał problemy zdrowotne na turnieju. Na bóle kręgosłupa narzekał wcześniej podstawowy rozgrywający reprezentacji Fabian Drzyzga. Z kolei przed starciem z Włochami w III fazie turnieju zachorował Bartosz Kwolak. Przyjmujący pojawił się na parkiecie od drugiego seta, gdy Biało-Czerwoni mieli już zapewniony awans do półfinału.

- Jeszcze trochę jestem osłabiony chorobą i nie do końca jestem zadowolony z tego, jak się pokazałem. Te dwa pierwsze sety były fajne, dopóki starczyło sił tak naprawdę. Choroba jednak rozkłada strasznie - mówił po meczu ze współgospodarzami nasz przyjmujący.

Choroby im nie straszne

Z Amerykanami zagrał, jak 12 innych siatkarzy Vitala Heynena. Horror ten zakończył się happy endem, czyli wygraną po tie-breaku. W niedzielę na Biało-Czerwonych czekają już Brazylijczycy.

- Jesteśmy w stanie postawić się Canarinhos. W takim meczu jak ten z USA lepiej być na boisku. Wszyscy zmagamy się z różnymi dolegliwościami i chorobami. Na szczęście banany i żele energetyczne postawiły nas na nogi - podkreślił Paweł Zatorski, libero reprezentacji Polski.

Finał w Turynie rozpocznie się o godz. 21.15. Na 17.00 zaplanowano pojedynek o brązowy medal, w którym walczyć będą Amerykanie i Serbowie.