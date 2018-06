Spacerek w Lidze Narodów. Siatkarze ciągle niepokonani





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/Marek Kliński Polacy świetnie grają w Lidze Narodów

Polska pokonała Chiny 3:0 (25:19, 25:18, 25:21) w odbywającym się w Łodzi turnieju Ligi Narodów siatkarzy. W piątek Biało-Czerwoni wygrali z Francją także 3:0 i w tej edycji mają komplet pięciu zwycięstw.

Polacy we wszystkich dotychczasowych pojedynkach zainkasowali komplet punktów i oddali rywalom tylko jednego seta. W sobotę podopieczni Vitala Heynena nie mieli większych kłopotów z pokonaniem Chin.

Chińczycy straszyli na początku

Trenerem Azjatów jest dobrze znany w Polsce Raul Lozano. Biało-Czerwoni potrzebowali 90 minut do pokonania jego podopiecznych.

Co ciekawe, z większym animuszem spotkanie rozpoczęli Chińczycy, co pozwoliło im nawet przez chwilę prowadzić. Nie trwało to jednak długo. Zagrywka świetnie spisującego się Artura Szalpuka dała gospodarzom pierwsze prowadzenie 6:5. Później wiele problemów sprawiły rywalom piłki posyłane przez debiutującego w Lidze Narodów Bartosza Kwolka. Wygrana Polaków w otwierającym secie nie była nawet przez chwilę zagrożona.

Podobnie wyglądała druga odsłona, którą podopieczni Lozano rozpoczęli od zdobycia pięciu punktów, przy tylko jednym polskiego zespołu. Przewaga Chińczyków stopniała jednak bardzo szybko, a od stanu 12:12 znów ton grze nadawali Biało-Czerwoni. Większych emocji nie przyniósł także trzeci set, w który Polacy szybko przejęli inicjatywę.



W niedzielę rywalami siatkarzy Heynena będą Niemcy (godz. 16).



Polska - Chiny 3:0 (25:19, 25:18, 25:21).



Polska: Fabian Drzyzga, Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Bartosz Kwolek, Jakub Kochanowski – Paweł Zatorski (libero) oraz Grzegorz Łomacz, Maciej Muzaj, Michał Żurek.

Chiny: Chen Zhang, Haixiang Du, Chuan Jiang, Meng Liu, Shuhan Rao, Ruantong Miao – Jiahua Tong (libero) oraz Rui Li, Jingyin Zhang, Daoshuai Ji.