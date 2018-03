Polski pojedynek w Lidze Mistrzów. "Zapowiada się siatkarskie święto"





Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zmierzą się z Jastrzębskim Węglem w pierwszej rundzie fazy play off Ligi Mistrzów. PGE Skra Bełchatów trafiła na włoski zespół Cucine Lube Civitanova. Losowanie odbyło się w Luksemburgu.

ZAKSA zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie, a Skra oraz jastrzębianie zakończyli rywalizację w tej rundzie na drugiej pozycji i rywalizację w play off rozpoczną od meczu we własnej hali.



Belg nowym trenerem reprezentacji. Pokonał dwóch Polaków Zarząd Polskiego... czytaj dalej » Poprzednio dwa polskie kluby w LM spotkały się w sezonie 2014/15. W półfinale Final Four po przeciwnych stronach siatki stanęły Asseco Resovia Rzeszów i Skra (3:0). Rok wcześniej zaś ekipa z Podkarpacia zmierzyła się z Jastrzębskim Węglem w drugiej rundzie play off - drużyna z województwa śląskiego zwyciężyła wtedy w 3:0 i 3:1.

- Losowanie nie było złe. Może jest to dobry moment na przełamanie serii porażek w konfrontacjach z Zaksą? - zastanawia się prezes jastrzębian Adam Gorol.

Trenerskie podteksty

W tym sezonie ligowym ZAKSA i jastrzębianie zmierzyły się już dwukrotnie i w obu przypadkach ze zwycięstwa cieszyli się kędzierzynianie, którzy u siebie wygrali 3:0, a na wyjeździe stracili seta.



Rywalizacja tych dwóch zespołów ma dodatkowy podtekst. Trenerem Jastrzębskiego Węgla jest Włoch Ferdinando De Giorgi, który w dwóch poprzednich sezonach pracował w Kędzierzynie-Koźlu i doprowadził drużynę do dwóch tytułów mistrza kraju.

- Jest to interesująca sytuacja. Zapowiada się siatkarskie święto i duże wydarzenie dla polskiej siatkówki. Zaksa to najlepszy zespół w Polsce, ale będziemy dobrze przygotowani do rywalizacji z nim. Zapracowaliśmy na szansę gry w pierwszej rundzie play off i spróbujemy z tej szansy skorzystać - ocenił Włoch.

Źródło: fivb.org De Giorgi jeszcze niedawno pracował z kadrą



Zarówno jedna ekipa, jak i druga w LM mogą pochwalić się wywalczeniem trzeciego miejsca. Zespół z Kędzierzyna stanął na najniższym stopniu podium w 2003 roku, a jastrzębianie cztery lata temu.



Triumfator tego dwumeczu w drugiej rundzie fazy pucharowej zmierzy się ze zwycięzcą wewnątrzniemieckiego pojedynku między Berlin Recycling Volleys i VfB Friedrichshafen. Szkoleniowcem drugiej z tych ekip jest Belg Vital Heynen, który 7 lutego został wybrany na trenera reprezentacji Polski. Z drużyną ze stolicy Niemiec jastrzębianie spotkali się niedawno w fazie grupowej LM.

Starzy znajomi Skry

Bełchatowianie zmierzyli się z Lube w 1. rundzie play off także w poprzednim sezonie. Zawodnicy z Maceraty wygrali wówczas 3:1 i przegrali 2:3, co nie przeszkodziło im w awansie.



Mistrz Polski na łopatkach! Torwar niemal popękał Kilka minut do... czytaj dalej » Włoska drużyna ostatnio była w Polsce w grudniu, gdy brała udział w klubowych mistrzostwach świata, które odbyły się w Opolu, Łodzi i Krakowie. Dotarła wówczas do finału.



Lube, którego zawodnikami w przeszłości byli Sebastian Świderski i Bartosz Kurek, triumfowało w LM w 2002 roku. Największym sukcesem Skry jest w tych rozgrywkach jest druga lokata sprzed sześciu lat.



Lepszy z tych dwóch zespołów w kolejnej rundzie play off, która wyłoni uczestników turnieju finałowego, zmierzy się z włoskim Trentino Diatec lub francuskim Chaumont VB 52 Haute Marne. Z drugą z tych ekip zespół z Bełchatowa spotkał się już w fazie grupowej.

Zenit już pewny

Dwustopniowa faza pucharowa z udziałem 12 drużyn odbędzie się między 13 marca a 12 kwietnia.



Miejsce w play off wywalczył m.in. triumfator trzech ostatnich edycji Zenit Kazań. W czwartek został ogłoszony gospodarzem Final Four (12-13 maja), co dało mu automatyczną kwalifikację do turnieju finałowego. Jego miejsce w fazie pucharowej zajął Chaumont VB 52 Haute Marne.



Pary pierwszej rundy fazy play off Ligi Mistrzów:

Halkbank Ankara (Turcja) - Sir Safety Perugia (Włochy)

Noliko Maaseik (Belgia) - Lokomotiw Nowosybirsk (Rosja)

PGE Skra Bełchatów (Polska) - Cucine Lube Civitanova (Włochy)

Chaumont VB 52 Haute Marne (Francja) - Trentino Diatec (Włochy)

Jastrzębski Węgiel (Polska) - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (Polska)

Berlin Recycling Volleys (Niemcy) - VfB Friedrichshafen (Niemcy)