Set do czterech w finale. "Jakby ten mecz się nie odbył"





Foto: Marcin Bielecki / PAP | Video: Marcin Bielecki / PAP Broniące tytułu mistrzyń Polski siatkarki Chemika Police rozgromiły ŁKS Commercecon Łódź

Broniące tytułu mistrzyń Polski siatkarki Chemika Police rozgromiły u siebie w pierwszym meczu finałowym ŁKS Commercecon Łódź 3:0. Do piątego z rzędu triumfu w ekstraklasie potrzebują jeszcze tylko jednej wygranej.

Łódź ma finał po 32 latach Trwający w... czytaj dalej » Początek finału był pokazem siły środka bloku ekipy z Polic. Trzy punkty z rzędu atakiem zdobyła Stefana Veljković, dwa kolejne dołożyła blokując wraz z Malwiną Smarzek ataki Izabeli Kowalińskiej.



Walka trwała tylko w tym secie. W drugim i trzecim przyjezdne były bezradne.

Najlepszy mecz w sezonie

- Chyba nigdy w życiu nie wygrałam seta 25:4 - wyznała środkowa Chemika Katarzyna Gajgał-Anioł. - Mimo to, gdy prowadziłyśmy w tej partii wysoko, z tyłu głowy miałam myśl, by ciągle być skoncentrowaną. Już parę razy w tym sezonie zdarzyły się nam sytuacje, że prowadziłyśmy wysoko, a potem rywalki odrabiały. Uważam, że zagrałyśmy dziś najlepszy mecz w sezonie.



Wysokie zwycięstwo komentowała także atakująca zespołu z Polic, Malwina Smarzek. - Czuję się trochę tak, jakby ten mecz się nie odbył. Wygrane sety do 9 i 4 zanim się zaczęły, już się kończyły. Mam świadomość, że celebrowanie zwycięstwa nie powinno się odbywać w tym momencie. Jedziemy do Łodzi, tam jest specyficzna hala, bardzo duża, gra się zupełnie inaczej. Ponadto ŁKS już wielokrotnie udowodnił, że jest zespołem walecznym i na pewno zagra inaczej niż dzisiaj - stwierdziła.



Drugi mecz odbędzie się 30 kwietnia.

Siatkarki z Łodzi były w Policach bezradne



Pierwszy mecz finałowy:



Chemik Police – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:9, 25:4)



Stan rywalizacji do dwóch zwycięstw: 1-0.



Chemik: Sladjana Mirkovic, Bianka Busa, Stefana Veljkovic, Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk Katarzyna Gajgał-Anioł – Aleksandra Krzos (libero), oraz Straszimira Simeonowa, Agnieszka Bednarek-Kasza, Berenika Tomsia.



ŁKS: Ewa Kwiatkowska, Atina Papafotiou, Deja McClendon, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Izabela Kowalińska, Katarzyna Sielicka – Krystyna Strasz (libero) oraz Agata Wawrzyńczyk, Dominika Mras, Izabela Szyjka.