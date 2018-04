Siatkarskie mistrzynie. Chemik znów złoty





Foto: PAP/Grzegorz Michałowski | Video: Marcin Bielecki / PAP Chemik pokonał łodzianki i sięgnął po mistrzostwo

Siatkarki Chemika Police po raz piąty z rzędu i siódmy w historii zdobyły tytuł mistrzyń Polski. Z kolejnego sukcesu cieszyły się w Łodzi, gdzie w rewanżowym meczu finału pokonały ŁKS Commercecon 3:1.

W pierwszym spotkaniu Chemik rywalki ograł pewnie - 3:0. Do obronienia złota potrzebował zwycięstwa w Łodzi. Tegoroczna rywalizacja toczyła się bowiem do dwóch wygranych. Drużynie ŁKS w przedłużeniu finałowej rywalizacji nie pomogło sześć tysięcy kibiców zgromadzonych w Atlas Arenie.



Policzanki w pierwszym secie były zdecydowanie lepsze w każdym elemencie gry. Wysoka przegrana nie odebrała gospodyniom woli walki. W drugiej odsłonie prezentowały się znacznie lepiej i to one zwyciężyły. Dwa następne sety należały już do Chemika, choć w czwartym łodzianki prowadziły już nawet 18:15.

Siedem tytułów

Klub z Polic triumfował w lidze również w czterech minionych sezonach, a w sumie w swoim dorobku ma siedem mistrzowskich tytułów i jeden brązowy medal.

ŁKS po raz siódmy w historii klubu znalazł się na podium ekstraklasy, ale ostatni medal zdobył prawie 30 lat temu, w 1989 roku. Po tytuł sięgnął raz - w 1983 roku.

WYNIK:

ŁKS Commercecon Łódź - Chemik Police 1:3 (13:25, 25:22, 19:25, 25:27).

Pierwszy mecz: Chemik - ŁKS 3:0



ŁKS Commercecon Łódź: Atina Papafotiou, Ewa Kwiatkowska, Deja McClendon, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Izabela Kowalińska, Katarzyna Sielicka - Krystyna Strasz (libero) - Dominika Mras, Agata Wawrzyńczyk, Małgorzata Skorupa.



Chemik Police: Sladjana Mirkovic, Bianka Busa, Stefana Veljkovic, Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk Katarzyna Gajgał-Anioł – Aleksandra Krzos (libero) - Agnieszka Bednarek-Kasza, Straszimira Simeonowa, Izabela Bełcik, Berenika Tomsia.