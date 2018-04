Niemiecka siatkarka wprowadzona w śpiączkę. Po ataku w Muenster





Foto: imago/Conny Kurth/EAST NEWS | Video: imago/Conny Kurth/EAST NEWS, USC Münster e.V./Facebook Chiara Hoenhorst (w środku) zwróciła uwagę selekcjonera

Chiara Hoenhorst, jedna z najlepszych niemieckich siatkarek młodego pokolenia, została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Zawodniczka odniosła rany w ataku w Muenster, do którego doszło 7 kwietnia.

Tragedia wydarzyła się w minioną sobotę. Furgonetka prowadzona przez Jensa R. wjechała w ludzi siedzących przed restauracją Kiepenkerl na starym mieście w Muenster, w zachodnich Niemczech. Dwie osoby zginęły, a około 20 zostało rannych. Sprawca ataku zastrzelił się chwilę później.

Wprowadzona w śpiączkę

Wśród poszkodowanych znalazła się młoda siatkarka.

- Mogę potwierdzić, że Chiara jest poważnie ranna i lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej. Jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo - przekazał we wtorek prezes klubu USC Muenster Joerg Adler, cytowany przez gazetę "Bild". To właśnie w tym zespole na co dzień występuje ranna Hoenhorst.

Nadzieja siatkówki

Hoenhorst ma 21 lat i jest jedną z najlepszych niemieckich siatkarek młodego pokolenia. W przeszłości z powodzeniem występowała w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. W trwającym sezonie spisywała się na tyle dobrze, że znalazła się w kręgu zainteresowań selekcjonera kadry seniorek.

Grę w siatkówkę łączy ze studiami na uniwersytecie w Muenster.