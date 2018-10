Ordery dla mistrzów. Prezydent odznaczył siatkarzy





Siatkarze u prezydenta Foto: PAP/Leszek Szymański Video: PAP/EPA Siatkarze u prezydenta 2.10 | Wasze zwycięstwo w finale nie pozostawiało złudzeń, kto jest najlepszy" - zwrócił się prezydent Andrzej Duda do polskich mistrzów świata w siatkówce podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/Leszek Szymański | Video: PAP/EPA Prezydent przyjął mistrzów świata

W niedzielę złote medale, we wtorek ordery. Siatkarze, świeżo upieczeni mistrzowie świata, nie mają chwili wytchnienia. Z samego rana przybyli do Pałacu Prezydenckiego. Na wszystkich czekały odznaczenia państwowe.

"Obiecałem medal. Oto on". Trener zaskoczył, oddał złoto prezesowi Reprezentanci... czytaj dalej » Spotkanie w Pałacu zaczęło się od odegrania hymnu. Później prezydent Andrzej Duda odznaczył siatkarzy.

Bartosz Kurek, najlepszy zawodnik zakończonych w niedzielę mistrzostw świata, otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, czwarty co do ważności order w Polsce. "Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu. Za osiągnięcia sportowe i za promowanie Polski na świecie" - uzasadniono.



Pozostałym zawodnikom do biało-czerwonej bluzy dresowej przypięto Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, to piąta klasa wśród orderów przyznawane za wybitne zasługi dla kraju.

Odznaczeni zostali również członkowie sztabu szkoleniowo-medycznego reprezentacji.



- Wasze zwycięstwo w finale nie pozostawiało wątpliwości, kto jest najlepszy. Polska kadra udowodniła, że Polska w siatkówce cały czas jest mocna, a przecież zmieniają się zawodnicy, bo zmieniają się pokolenia - pogratulował zawodnikom i trenerom prezydent.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Siatkarze podarowali prezydentowi koszulkę z mistrzowskimi autografami

Chcą złota olimpijskiego

W imieniu odznaczonych przemówił kapitan Michał Kubiak. - Obiecujemy, że będzie trenować ciężko. Naszym marzeniem jest zdobycie mistrzostwa olimpijskiego. Mam nadzieję, że nastąpi to już w Tokio. Proszę, żebyśmy nie zapominali o trenerach młodzieży, bo bez nich nie byłoby nas tutaj. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za dwa lata - rzekł kapitan.



Igrzyska w Tokio odbędą się w 2020 roku.



Polacy w finale mistrzostw świata pokonali Brazylię 3:0 i obronili tytuł zdobyty cztery lata temu w Polsce.